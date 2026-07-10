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Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini bitiriyor

Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini bitiriyor
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Galatasaray, orta saha hattını güçlendirmek adına Lesley Ugochukwu transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Fransız orta saha oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlanırken, menajerinin bugün İstanbul'a gelerek transfer görüşmelerini resmiyete dökmek için hazırlandığı öğrenildi.

  • Galatasaray, Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlarda prensip anlaşmasına vardı.
  • Ugochukwu'nun menajeri, transfer görüşmelerini resmiyete dökmek için İstanbul'a geliyor.
  • Ugochukwu, Burnley formasıyla 38 resmi maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, orta saha hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona çok yaklaştı.

KİŞİSEL ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, yetenekli orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlar konusunda prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun kulübü Burnley ile yürütülen bonservis pazarlıklarında da artık son detaylara gelindiği ve transferin bitme noktasında olduğu belirtildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Ugochukwu'nun menajerinin, transfer görüşmelerini resmiyete dökmek ve son pürüzleri gidermek adına bugün İstanbul’da olacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezon zorlu bir dönem geçiren Burnley, topladığı 22 puanla ligi 19. sırada tamamlamış ve Championship'e düşmüştü. Takımın bu kötü gidişatına rağmen Lesley Ugochukwu istikrarlı grafiğiyle dikkat çekti. Fransız orta saha, geride kalan sezonda Burnley formasıyla toplam 38 resmi maçta görev alırken 3 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Siskolu:

Bunu yıldız hahahahahahah. eğer bu sene hakemler adaletli olursa en az 5-6 kırmızı kartı var bu adamın demedi demeyin.

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Haber Yorumlarıpurpleler Purpleler:

Adamın koca sezon 2 sarı kartı var.Bu mudur?

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