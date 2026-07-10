Haberler

Penaltı canavarı Yassine Bounou

Penaltı canavarı Yassine Bounou
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas Milli Takımı'nın kalecisi Yassine Bounou, Fransa karşısında Kylian Mbappe'nin penaltısını kurtararak büyük bir başarıya imza attı. Dünya Kupası’nda bugüne kadar kalesinde toplam 9 penaltı atışıyla karşı karşıya kalan Bounou, bu penaltıların 'sinde kalesinde gol gördü. Bounou'nun kalesini gole kapatmadaki bu yüksek başarısı futbolseverlerin beğenisini kazandı.

FIFA 2026  Dünya Kupası'nda turnuvanın en büyük sürprizlerine imza atan Fas Milli Takımı'nın kalecisi Yassine Bounou, turnuvaya damga vurdu. 

MBAPPE'NİN PENALTISINI KURTARDI

Fransız yıldız Kylian Mbappe’nin kullandığı penaltı atışında köşeyi doğru tahmin eden tecrübeli eldiven, yaptığı muazzam kurtarışla kalesini gole kapattı.

9 PENALTIDA SADECE 2 GOL YEDİ

Bu kurtarış, Bounou'nun kariyerindeki penaltı istatistiklerini yeniden gündeme getirdi. Dünya Kupası kariyeri boyunca kalesinde toplam 9 penaltı atışıyla karşı karşıya kalan başarılı kaleci, bu atışların sadece 2'sinde kalesinde gol gördü. Penaltılardaki bu olağanüstü kurtarış yüzdesi ve soğukkanlı duruşu, futbol otoritelerinden tam not alırken dünya çapındaki futbolseverlerin de büyük beğenisini kazandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada'yı 10 yıl boyunca yöneten Justin Trudeau, sevgilisi Katy Perry’nin TikTok tanıtımında zıp zıp zıpladı

10 yıl boyunca ülke yönetti, şimdi sevgilisinin klibinde zıplıyor

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Düz alan bulamayan Rizeli, çay alım yerinin üzerine halı saha inşa etti

Her erkeğin hayalini gerçekleştirdi
İstanbul'a gelen Ricky Martin, basınla arasına giren korumasını sakinleştirdi

Koruması muhabirleri engelledi, ünlü yıldız araya girdi: Şşşt!
AK Parti Milletvekili'nden AP’nin Kıbrıs kararına sert tepki!

AK Parti Milletvekili'nden AP’nin Kıbrıs kararına sert tepki!
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi