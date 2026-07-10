Penaltı canavarı Yassine Bounou

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın en büyük sürprizlerine imza atan Fas Milli Takımı'nın kalecisi Yassine Bounou, turnuvaya damga vurdu.

MBAPPE'NİN PENALTISINI KURTARDI

Fransız yıldız Kylian Mbappe’nin kullandığı penaltı atışında köşeyi doğru tahmin eden tecrübeli eldiven, yaptığı muazzam kurtarışla kalesini gole kapattı.

9 PENALTIDA SADECE 2 GOL YEDİ

Bu kurtarış, Bounou'nun kariyerindeki penaltı istatistiklerini yeniden gündeme getirdi. Dünya Kupası kariyeri boyunca kalesinde toplam 9 penaltı atışıyla karşı karşıya kalan başarılı kaleci, bu atışların sadece 2'sinde kalesinde gol gördü. Penaltılardaki bu olağanüstü kurtarış yüzdesi ve soğukkanlı duruşu, futbol otoritelerinden tam not alırken dünya çapındaki futbolseverlerin de büyük beğenisini kazandı.