Haberler

AK Parti Gaziantep'ten STK'larla gönül köprüsü

AK Parti Gaziantep'ten STK'larla gönül köprüsü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte Deniz Feneri, İHH, Telekom Emekliler ve Çalışanlar Derneği ile Yeni Adım Derneği'ni ziyaret etti. Görüşmelerde sosyal dayanışma ve ortak çalışma alanları ele alınırken, Fedaioğlu, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmadaki önemine vurgu yaparak, istişare kültürüyle gönül köprülerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte kentte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek yönetici ve üyelerle bir araya geldi.

Program kapsamında Deniz Feneri Gaziantep Temsilciliği, İHH Gaziantep Şubesi, Telekom Emekliler ve Çalışanlar Derneği ile Yeni Adım Derneği ziyaret edildi. Ziyaretlere İl ve İlçe Başkan Yardımcıları ile İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu'ndan sivil toplum kuruluşlarına ziyaret: Gönül köprülerini güçlendirmeye devam edeceğiz

Gerçekleştirilen ziyaretlerde derneklerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alınırken, sosyal dayanışma, gönüllülük faaliyetleri ve Gaziantep’e yönelik ortak çalışma alanları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Teşkilat mensupları, dernek yöneticileri ve gönüllülerle samimi sohbetler gerçekleştirerek talep ve önerileri dinledi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu'ndan sivil toplum kuruluşlarına ziyaret: Gönül köprülerini güçlendirmeye devam edeceğiz - Resim : 2

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “Milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sunan, gönüllülük esasıyla hizmet üreten her sivil toplum kuruluşumuz kıymetlidir. AK Parti olarak toplumun tüm kesimleriyle istişareyi önceleyen anlayışımız doğrultusunda gönül köprülerimizi güçlendirmeye, ortak akıl ve iş birliği içerisinde Gaziantep’imize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu'ndan sivil toplum kuruluşlarına ziyaret: Gönül köprülerini güçlendirmeye devam edeceğiz - Resim : 3

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare kültürünü güçlendirerek vatandaş odaklı çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. 

Kaynak: Haber Platformu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor

Tüm şehir oraya akın etti! İğne atsanız yere düşmüyor
Havacılıkta yeni dönem: Baş üstü bagaj dolapları ücretli oluyor

Uçak yolculuklarında yeni dönem: Artık paralı olacak

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Fenerbahçe'de korkutan sakatlık! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı

Fenerbahçe'de korkutan sakatlık! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı
Salah aşkı böyle bir şey! Firavun kılığına girip kolbastı oynadı

Tüm ülke onu konuşuyor!
Nilda'yı hayattan koparan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Şehrin göbeğinde dehşet görüntüleri! Tetiğe peş peşe bastı
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik

Bir günde her şey değişti! Altında son rakamları gördünüz mü?