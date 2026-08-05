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Sturm Graz'ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba

Sturm Graz'ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba
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Fenerbahçeli Mason Greenwood'un Sturm Graz ağlarını sarsmasının ardından konuk ekibin paylaşımı dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz’ı Kadıköy’de ağırladı. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak rövanş mücadelesi öncesinde avantajı cebine koydu. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Anderson Talisca ve 45. dakikada Mason Greenwood kaydetti.

GREENWOOD'DAN İLK SKOR KATKISI

Fenerbahçe formasıyla ağları ilk kez sarsan Mason Greenwood, ceza sahası dışından attığı şık golle farkı 2'ye çıkarırken ilk skor katkısını da vermiş oldu.

RAKİP TAKIMDAN ÖVGÜ DOLU PAYLAŞIM

İngiliz futbolcunun kaydettiği etkileyici golün ardından Sturm Graz’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Avusturya temsilcisi, gol sonrası hesabından "Bu kaliteyi savunmak mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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