Osmaniye'de fabrika yangını: 2 işçi öldü, 1 yaralı

OSMANİYE'de bir fabrikada çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir-çelik fabrikasında, öğle saatlerinde işçilerin kaynak yaptığı sırada küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanların ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, işçilerden Ahmet Yıldırım ile Tajdin Togar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan bir işçi ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı