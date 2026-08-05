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Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 tutuklama
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Antalya'da fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i ise savcılıktan serbest kaldı. Operasyonun, geçen hafta tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'e yönelik soruşturmanın devamı olduğu belirtildi.

ANTALYA'da, fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 1'i savcılıktan serbest bırakıldı. Operasyonun; geçen hafta tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'e yönelik soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Ağustos'ta fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.A., C.T., S.S., G.Ü., D.Ö., K.B.K., E.B., C.Ş. ve E.G.T. ile kimlikleri açıklanmayan 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda soruşturmaya ilişkin çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S., G.Ü. ve C.Ş. adli kontrol şartıyla,1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. S.A., C.T., D.Ö., K.B.K., E.B. ve E.G.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Polis ekiplerinin bir süredir teknik ve fiziki takip yürüttüğü soruşturmanın ilk aşamasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin de bu soruşturmanın devamı niteliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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