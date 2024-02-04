Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır?

Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? sorularına yanıt aranıyor. Yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesine ilişkin Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

AİLE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak.

Yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesine ilişkin Aile ve Gençlik Fonu başvurularıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklama yaptı. Bakan Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız." dedi.

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri öncesi AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Söz konusu kredinin, ilk 2 yıl ödemesiz şekilde 4 yılda geri ödeme şartıyla verileceği bildirildi.

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EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDAKİ BEYANNAME

Evlilik kredisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.

Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız.

Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir. Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız."