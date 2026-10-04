Vincenzo Montella'yı çıldırtan soru

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü haftasında oynanacak İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, takım üzerindeki eleştirilere tepki gösterirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Tarihimizde ilk kez Uluslar A Ligi seviyesinde mücadele ettiğimizi hatırlatan Montella, "Bu kulvarda ülke olarak henüz yeterli alışkanlığa sahip değiliz ancak her maça kazanmak için çıkıyoruz. Deneyim kazanarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ EKSİKLER VE YENİ FIRSATLAR

İtalya mücadelesinde kadro bakımından ciddi eksiklerle sahaya çıkacaklarını belirten İtalyan teknik adam; Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü ve Mert Müldür gibi kilit isimlerin forma giyemeyeceğini hatırlattı. Montella, bu tabloyu yeni isimleri denemek ve takıma kazandırmak adına bir fırsat olarak gördüğünü ve olumlu bir sonuç alacaklarına inandığını söyledi.

"ELEŞTİRİLER MANTIK SINIRLARINI AŞMAMALI"

Eleştirilere açık olduğunu ancak mantık dışı yorumları dikkate almadığını belirten Montella "Futbolcularımız da bizler gibi duygusal insanlar. Mantıksız ve haksız eleştiriler onların performansını doğrudan olumsuz etkileyebilir. İşler tam tersi olduğunda, taraftar desteğiyle saha performansları yüzde 10 artabilir. Lütfen oyuncularımıza destek olun." sözlerini sarf etti.

"3. LİG'DEN 31 YAŞINDAKİ FORVETİ İSTEDİLER"

Basın toplantısının en dikkat çekici anı ise kadro tercihleriyle ilgili yapılan öneriler oldu. Eleştirilerin boyutuna vurgu yapan Montella, bir gazetecinin kendisine sorduğu sorudan rahatsızlığını açıklayarak "Geçtiğimiz günlerdeki basın toplantısında bana 3. Lig'de oynamakta olan 31 yaşındaki bir forvetten bahsettiler ve onu milli takıma çağırmamı önerdiler. Hakikaten çok değişik bir noktadayız." dedi ve sitemini paylaştı.