Ağrı'da Ahilik Haftası Kutlandı, Kutlama Cumhuriyet Caddesi Eski Kütüphane Kavşağı’nda Yapıldı

Ağrı’da Ahilik Haftası kutlamaları bu yıl farklı bir atmosferde gerçekleştirildi. Ağrı'da İlk kez Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Eski Kütüphane Kavşağı’nda düzenlenen programda protokol üyeleri, esnaf ve vatandaşlar bir araya gelirken, ilin ahisi, kalfası ve çırağına plaket takdim edildi.

Ağrı’da yüzyıllardır Anadolu’nun ticaret ve esnaf kültürünün temel değerlerinden biri olan Ahilik geleneği, bu yıl kapalı salonlardan çıkarılarak kentin en işlek noktalarından birine taşındı. Ağrı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı tarafından organize edilen Ahilik Haftası programı, Cumhuriyet Caddesi Eski Kütüphane Kavşağı’nda gerçekleştirildi.

Kentte ilk kez cadde üzerinde gerçekleştirilen kutlama, esnaf ve vatandaşların da programa doğrudan katılmasına imkân sağladı.Protokol ile esnaf bir araya geldiPrograma Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, Ağrı Barosu Başkanı Serdar Günakın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda yöneticileri, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program boyunca protokol üyeleri ile esnafın bir arada bulunması dikkat çekerken, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hatunoğlu: “Ahilik sadece ticaret değil, bir hayat anlayışıdır”Program, Ağrı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Arif Hatunoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı.Ahilik kültürünün Anadolu’da asırlardır yaşatılan önemli bir değer olduğunu belirten Hatunoğlu, esnaflığın yalnızca alım satımdan ibaret olmadığını, güven ve ahlak üzerine kurulu bir meslek kültürü olduğunu söyledi.Hatunoğlu, “Ahilik bizim için sadece geçmişten kalan bir gelenek değildir. Ahilik; dürüstlüktür, helal kazançtır, komşusunu ve müşterisini gözetmektir. Esnafın siftah yaptıktan sonra müşterisini yanındaki komşusuna yönlendirebildiği bir anlayışın adıdır. Bugün ekonomik şartlar ve ticaret biçimleri değişmiş olabilir ancak dürüstlüğe, dayanışmaya ve güvene olan ihtiyacımız hiç değişmedi.” dedi.Kutlamaların bu yıl vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleştirilmesine de değinen Hatunoğlu, “Ahiliği sadece salonlarda konuşmak istemedik. Ahilik zaten çarşının, pazarın ve esnafın kültürüdür. Bu nedenle programımızı esnafımızın ve vatandaşımızın içinde gerçekleştirmek istedik. İlk kez böyle bir organizasyon yapıyoruz. Esnafımızın aynı sofrada buluşması bizim için son derece kıymetli.” ifadelerini kullandı.

“Esnaf şehrin hafızasıdır”Ağrı esnafının zor dönemlerde önemli bir dayanışma örneği ortaya koyduğunu ifade eden Hatunoğlu, esnaf ve sanatkârların kent ekonomisinin yanı sıra sosyal hayatın da temel unsurlarından olduğunu belirtti.Hatunoğlu, “Bir şehrin esnafı yalnızca ticaret yapan insanlardan oluşmaz. Esnaf o şehrin hafızasıdır. Mahallesindeki düğünü de cenazeyi de bilir, ihtiyacı olan vatandaşını gözetir. Biz bu kültürü gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Çıraklarımızın iyi birer usta olmasının yanında iyi birer insan olarak yetişmesini de önemsiyoruz.” diye konuştu.

Vali Bozkurt: “Ahiliğin temelinde insan ve güven vardır”Ağrı Valisi Önder Bozkurt da programda yaptığı konuşmada Ahilik kültürünün toplumsal birlik ve beraberlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.Ahiliğin ticaret hayatına ahlaki ölçüler kazandıran köklü bir gelenek olduğunu ifade eden Bozkurt, “Ahilik kültürünün temelinde insan vardır. Güven vardır, dürüstlük vardır, paylaşmak ve dayanışmak vardır. Bir esnafın müşterisine karşı sorumluluğu kadar komşu esnafa ve yaşadığı şehre karşı da sorumluluğu bulunmaktadır. Bu anlayışın asırlardır Anadolu’da yaşatılması son derece kıymetlidir.” dedi.Esnaf ve sanatkârların şehir ekonomisinin önemli aktörleri olduğunu vurgulayan Bozkurt, “Esnafımız sabah kepengini açtığında yalnızca kendi ailesinin geçimi için çalışmıyor; aynı zamanda şehrimizin ekonomisine, istihdamına ve sosyal hayatına katkı sunuyor. Devlet olarak esnafımızın yanında olmaya, onların sorunlarını dinlemeye ve imkânlarımız doğrultusunda çözüm üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Ahilik kültürünü gençlere aktarmalıyız”Ahilik geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Vali Bozkurt, usta-çırak ilişkisinin mesleki eğitimin yanında karakter eğitimini de içerdiğini söyledi.Bozkurt, “Bugün burada ahimizi, kalfamızı ve çırağımızı ödüllendirirken aslında bir kültürün devamlılığını da görüyoruz. Ustadan kalfaya, kalfadan çırağa yalnızca bir meslek aktarılmıyor. Dürüstlük, çalışma disiplini, helal kazanç ve insanlara saygı da aktarılıyor. Bu değerleri gençlerimize ne kadar güçlü biçimde kazandırabilirsek geleceğe o kadar sağlam bir esnaf kültürü bırakabiliriz.” diye konuştu.Ahilik duası hep birlikte okunduKonuşmaların ardından programın geleneksel bölümlerine geçildi.Katılımcılar tarafından Ahilik duası hep birlikte okunurken, birlik, beraberlik, bereket ve helal kazanç temennilerinde bulunuldu.Daha sonra yılın ahisi, kalfası ve çırağı olarak belirlenen isimler sahneye davet edildi. Mesleklerinde gösterdikleri emek ve Ahilik değerlerini yaşatma konusundaki katkıları dolayısıyla kendilerine plaketleri takdim edildi.Ahilik pilavı aynı sofrada buluşturduProgramın sonunda Ahilik geleneğinin önemli unsurlarından biri olan paylaşma kültürü yaşatıldı. Hazırlanan Ahilik pilavı protokol üyeleri, esnaf ve vatandaşlara ikram edildi.Cumhuriyet Caddesi’nde kurulan ikram alanında vatandaşlarla esnaf aynı sofranın etrafında buluşurken, kent merkezinde renkli görüntüler oluştu.İlk kez cadde üzerinde gerçekleştirilen organizasyonla Ahilik Haftası’nın yalnızca protokol programı olarak kalmaması, esnaf ve vatandaşların doğrudan katıldığı toplumsal bir buluşmaya dönüştürülmesi amaçlandı.Ağrı’daki kutlamalar, Ahiliğin “dürüst ticaret, helal kazanç, dayanışma ve paylaşma” anlayışının yaşatılması mesajıyla sona erdi

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu