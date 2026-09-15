Pendik'te 8 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

İstanbul Pendik'te ambalaj üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı. 8 katlı binadaki iş yerinden yükselen dumanlar çevreyi kaplarken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AMBALAJ ÜRETİMİ YAPILAN İŞ YERİNDE ÇIKTI

Yangın, Pendik Kaynarca Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan ambalaj üretimi yapılan bir iş yerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 8 katlı binada bulunan iş yerindeki yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı