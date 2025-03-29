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İşte il il bayram namazı saatleri

Adana bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyanet bayram namazı saatleri

Adana bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyanet bayram namazı saatleri
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Ramazan Bayramı yaklaşırken birçok kişi "Adana bayram namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2025 yılı imsakiye takvimine göre, Adana bayram namazı saati 30 Mart Pazar sabahı 07:07 olarak belirlendi. Müslümanlar bu özel günde camilere akın ederek bayram namazını kılmaya hazırlanıyor.

Adana bayram namazı saat kaçta sorusu, özellikle Ramazan Bayramı'nın birinci günü yapılacak planlamalar için oldukça önemli hale geldi. Adana'da yaşayan vatandaşlar, bayram sabahı namaza vaktinde yetişebilmek için Diyanet'in açıkladığı resmi saatleri dikkate alıyor. Peki, Adana bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyanet bayram namazı saatleri...

ADANA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana'da 2025 Ramazan Bayramı namazı, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 06:56'da kılınacaktır.

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bayram namazı, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Şevval ayının ilk günü sabahında eda ediliyor. Sabah namazından sonra camilerde toplanacak olan müminler, topluca eda dilecek bu ibadetle bayramı karşılayacak.

Adana bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyanet bayram namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sübhaneke duasını okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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