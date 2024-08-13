Acun Ilıcalı kaç evlilik yaptı? Acun Ilıcalı kaç defa evlendi, kaç çocuğu var? Acun Ilıcalı eski eşleri kim?

Acun Ilıcalı kaç evlilik yaptı? Acun Ilıcalı eski eşleri kim? Acun Ilıcalı kaç defa evlendi, kaç çocuğu var? Acun Ilıcalı şu an evli mi, evlenecek mi? Acun Ilıcalı ilk eşi kim, ne zaman boşandı? ACUNMEDYA Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının da sahibi olan Acun Ilıcalı hakkında merak edilen tüm bu soruların cevabı haberimizde…

ACUN ILICALI KAÇ EVLİLİK YAPTI, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Acun Ilıcalı, üç evlilik yapmıştır ve bu evliliklerden toplam dört kızı olmuştur. İlk evliliğini 1989 yılında Seda Başbuğ ile yapmış, bu birliktelikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Ilıcalı, 1993 yılında ilk eşi Seda Başbuğ'dan ayrılmıştır.

2003 yılında Zeynep Yılmaz ile ikinci evliliğini gerçekleştirmiş, bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı olmuştur.

2016 yılında Zeynep Yılmaz'dan boşandıktan sonra, 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenmiş ve bu evlilikten de Melisa adında bir kızı olmuştur. Ancak çift, 2018 yılının Kasım ayında boşanmıştır.

ACUN ILICALI'NIN SEVGİLİSİ VAR MI?

Acun Ilıcalı uzun zamandır Ayça Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşıyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününde evlenme teklifi ettiği ve yakın zamanda düğünlerinin olacağı söyleniyor.