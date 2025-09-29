AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT TARİHLERİ! AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıtları bitti mi, ne zamana kadar uzatıldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Açık Öğretim Lisesi (AÖL) için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde önemli bir duyuru yaptı. Başvuru süresi daha önce 26 Eylül 2025 tarihinde sona ereceği açıklanmışken, yoğun talep ve öğrenci talepleri doğrultusunda bu süre uzatıldı. Bakanlık, öğrencilere kayıt işlemlerini tamamlamaları için ek zaman tanıyarak, kayıt sürecinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmeyi amaçlıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri güncellenerek uzatıldı. Öğrenciler, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Ekim 2025 mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecekler. Bu süre uzatımı, kayıt işlemlerini tamamlamak isteyen adaylara ek süre sağlamak amacıyla yapıldı.

AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEMELER NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri belirli adımlar izlenerek gerçekleştirilmektedir. İşte bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler:

E-Devlet Üzerinden Başvuru:

AÖL kayıt işlemleri genellikle e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Sisteme T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaparak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

Yeni Kayıt İşlemi:

Lise eğitimine yeni başlayacak adaylar, başvuru formunu doldurarak kayıtlarını oluştururlar. Gerekli belgeler ve bilgiler sisteme eksiksiz şekilde girilmelidir.

Kayıt Yenileme İşlemi:

Daha önce AÖL'e kayıtlı olan öğrenciler, dönemlik kayıt yenileme işlemlerini yine e-Devlet üzerinden veya MEB'in ilgili resmi sayfasından yapabilirler. Kayıt yenileme süresi içerisinde işlemin tamamlanması önemlidir.

Ücret Ödemesi:

Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için belirlenen dönemlik harç ücretinin banka veya online ödeme kanalları aracılığıyla yatırılması gerekir. Ödeme dekontu sistemde talep edilebilir.

Başvuru Sonrası Onay:

Başvuru tamamlandıktan sonra, MEB tarafından kayıt işlemleri kontrol edilip onaylanır. Başvurunuzun durumunu e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz.

Önemli Tarihler:

Kayıt ve yenileme işlemlerinin son tarihi 3 Ekim 2025 mesai bitimidir. Bu tarihe kadar işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.

AÖL DERS SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Öğrenciler, ders seçimi işlemlerini 5 Eylül 2025'ten 3 Ekim 2025 tarihine kadar, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ya da aynı sayfadaki e-Devlet giriş seçeneğini kullanarak e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirebileceklerdir. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra yapılan ders seçimleri geçerli sayılmayacaktır.

Ayrıca, 9 veya daha az ders seçen öğrenciler, e-Sınav randevusu alıp e-Sınava katılmak zorundadır. Bu durumda olan öğrenciler, basılı evrakla yapılan yüz yüze sınava katılamazlar.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerden;

Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden,

Sınıf tekrarına kalanlardan, bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam eden,

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için veya tercih yaptığı hâlde ya da herhangi bir nedenle örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olan,

Dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduran,

Bakanlık Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar

doğrudan halk eğitimi merkezlerine;

Bu maddenin diğer bentleri kapsamında durumlarını belgelendirenler ise kayıtlı bulundukları okullarının bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlükleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay işlemini yaptırdıktan sonra kesin kayıt için en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş ve beklemeli durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.