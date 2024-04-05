Abdullah Zeydan mazbatasını aldı mı? İlk sözleri ne oldu, ne dedi? Van'da ne olmuştu?

Abdullah Zeydan mazbatasını aldı mı? İlk sözleri ne oldu, ne dedi? Yüksek Seçim Kurulu, Van'da seçimi büyük farkla kazanmasına karşın İlçe Seçim kurulu tarafından mazbatası verilmeyen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmesine hükmetti. YSK'nın bu kararı sonrası Zeydan, bugün mazbatasına kavuştu.

ABDULLAH ZEYDAN MAZBATASINI ALDI MI?

Zeydan, mazbatanın alınacağı Adliye binasına DEM Parti milletvekilleri ve partililerle birlikte geldi. Zeydan, Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere'den mazbatasını aldı.

ABDULLAH ZEYDAN'IN İLK SÖZLERİ NE OLDU, NE DEDİ?

Mazbatasını aldıktan sonra basın açıklaması yapan Zeydan, "Bu seçimlerin toplumsal barışa, hukukun üstünlüğüne hayırlı hizmetler üretmemize vesile olmasını diledik. Kısa bir süreliğine olsa da hukukun ve adaletin askıya alındığı bir süreçten sonra hukuktan, adaletten yana tavır alan, başta iradesini ve onurunu sahiplenen Van halkımız başta olmak üzere bu süreçte hukuktan, adaletten yana tavır alan 85 milyon yurttaşlarımıza, bütün siyasi parti liderlerine ve temsilcilerine, demokratik kitle örgütlerine, basın emekçilerine, duyarlılık gösteren tüm kesimlere şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

VAN'DA NE OLMUŞTU?

Van'da büyük bir başarıya imza atan DEM Parti, bütün ilçeleri ve büyükşehir belediyesini alarak 14'te 14 yapmıştı. Yüzde 55 oy alarak DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan'a mazbatası verilmemişti.

4 Kasım 2016'da tutuklanan ve o dönem Hakkari milletvekili olan Abdullah Zeydan, 6 Ocak 2022'de serbest bırakılmış, memnu hakkı verildiği için 31 Mart'ta aday olması önünde engel kalmamıştı. Fakat seçimden önce Adalet Bakanlığınca memnu hakkı elinden alınan Zeydan, Van İl Seçim Kurulu'nun kararıyla mazbatasını alamamıştı. Kurul, Zeydan yerine seçimde yüzde 27,15 oy alarak ikinci olan AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine karar vermişti. Yapılan itiraz üzerine YSK, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.