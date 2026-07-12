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Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti

Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
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ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın hayatını kaybetmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu taziye mesajı yayımladı. Graham'ın İsrail'e verdiği güçlü desteğe dikkat çeken Netanyahu, "İsrail en büyük dostlarından birini, Amerika büyük bir vatanseverini, ben ise çok sevdiğim bir dostumu kaybettim." ifadelerini kullandı. Graham, Senato'da yıllarca İsrail yanlısı politikaların en güçlü savunucularından biri olarak öne çıkmıştı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderlerinden taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı mesajda Graham'ın İsrail'in en güçlü destekçilerinden biri olduğunu belirterek, onun ölümünden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

"İSRAİL EN BÜYÜK DOSTLARINDAN BİRİNİ KAYBETTİ"

Netanyahu, mesajında, "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. Amerika büyük bir vatanseverini kaybetti. Ben ise çok sevdiğim bir dostumu kaybettim." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Graham'ın uzun yıllar boyunca İsrail'in güvenliği için verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

İSRAİL'İN EN GÜÇLÜ DESTEKÇİLERİNDENDİ

Cumhuriyetçi Parti'nin dış politika alanındaki en etkili isimlerinden biri olan Graham, Senato'da İsrail'e askeri ve siyasi desteğin en güçlü savunucuları arasında yer alıyordu.

Özellikle Hamas ve İran'a karşı sert politikaları destekleyen Graham, son dönemde İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarını açık şekilde savunmuş, ABD'nin de Tahran'a karşı daha sert adımlar atması gerektiğini dile getirmişti.

TRUMP'IN DA YAKIN MÜTTEFİKİYDİ

2003 yılından bu yana Senato'da görev yapan Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki en yakın siyasi müttefiklerinden biri olarak biliniyordu.

Trump da ölüm haberinin ardından yayımladığı mesajda Graham için, "Tanıdığım en büyük insanlardan ve senatörlerden biriydi." ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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