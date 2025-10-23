ABD Venezuela'ya saldıracak mı, Venezuela'dan ne istiyor? Trump Venezuela açıklaması!

ABD Venezuela'dan ne istiyor? ABD ile Venezuela arasındaki gerilim giderek büyüyor. Uyuşturucu ticareti suçlamaları üzerinden başlayan kriz, Trump'ın son açıklamasıyla askeri boyuta taşınabileceği endişesini artırdı.

TRUMP VENEZUELA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında yaptığı açıklamada Venezuela'ya yönelik askeri bir operasyon sinyali verdi. Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak" ifadelerini kullandı. Bu sözler, hem ABD kamuoyunda hem de uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Trump'ın açıklaması, özellikle Latin Amerika ülkelerinde endişe yaratırken, Venezuela hükümeti tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerine karşı ABD ordusunun "yerinde mücadele" yetkisini genişletmişti. Bu kapsamda, ABD donanması ağustos ayı sonunda Venezuela açıklarına savaş gemileri ve denizaltılar göndermişti. Trump'ın açıklaması, bu askeri hareketliliğin bir ön hazırlık olabileceği yönündeki iddiaları da güçlendirdi.

ABD VENEZUELA GERİLİMİ

Washington ile Caracas arasında uzun süredir devam eden siyasi ve ekonomik anlaşmazlıklar, son aylarda askeri düzeye taşındı. ABD yönetimi, Venezuela'yı uyuşturucu ticaretiyle suçlayarak çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Trump'ın sözleri, iki ülke arasındaki gerilimin en üst seviyeye çıktığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ülkesine yönelik herhangi bir müdahaleye karşı sert bir tutum aldı. Maduro, "Her türlü saldırıya karşı ülkemizi savunacağız" diyerek 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiklerini duyurdu. Bu açıklama, olası bir çatışma durumunda Venezuela ordusunun hazır olduğu mesajı olarak yorumlandı.

ABD VENEZUELA'DAN NE İSTİYOR?

ABD yönetimi, Venezuela'yı uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleriyle bağlantılı olmakla suçluyor. Trump, Latin Amerika'daki kartellerle mücadele amacıyla yayımladığı kararnameyle, ordunun bölgedeki faaliyetlerini artırma yetkisini elde etmişti. Bu karar doğrultusunda Venezuela açıklarına gönderilen donanma gücü, Washington'un bölge üzerindeki askeri varlığını güçlendirdi.

ABD'nin hedefinde yalnızca uyuşturucu ticareti değil, aynı zamanda Venezuela'daki mevcut yönetimin değiştirilmesi de bulunuyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, daha önce yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliğini de kapsayan operasyonlara hazır olduğunu belirtmişti. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesine yol açtı.

ABD VENEZUELA SAVAŞI MI OLACAK?

Trump'ın "kara operasyonu" açıklaması, Venezuela'ya yönelik bir askeri müdahalenin yakın olduğu iddialarını gündeme taşıdı. Ancak ABD yönetiminden henüz resmi bir operasyon takvimi veya detaylı açıklama yapılmadı. Buna rağmen, ABD donanmasının Venezuela açıklarındaki varlığı ve yapılan açıklamalar, uluslararası kamuoyunda olası bir savaş ihtimalini tartışmaya açtı.

Venezuela tarafı ise olası bir askeri harekata karşı sert bir savunma hazırlığında olduklarını belirtiyor. Devlet Başkanı Maduro'nun milyonlarca milisi göreve çağırması, ülkenin olası bir çatışmaya karşı hazırlandığını gösteriyor. İki ülke arasındaki bu karşılıklı tehditler, bölgede tansiyonun uzun süre düşmeyeceği yönünde işaretler veriyor.