ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir?

ABD yeni başkanını belirledi ve Türkiye ile Trump ilişkileri nasıl olacağı gündeme geliyor. Donald Trump, Kamala Harris'e karşı zaferini ilan etmesinin ardından, "Ankara ile Washington ilişkisi nasıl olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

ABD SEÇİMLERİ TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Göçmenler konusunda bekleneni yapmayan Harris, bu konuda sık sık eleştirildi. Trump ise kaçak göçmenler konusunda oldukça sert. Özellikle Meksika sınırında duvar öreceğini, sınırı kapatacağını vadetmişti. Trump ayrıca yasa dışı göçmenlere ABD tarihinin en büyük sınır dışı etme programını uygulayacağını belirtmişti. Trump, Meksika'dan gelen göçmenleri azaltmak için, kaçak girişe izin verilmeye devam edilirse gümrük vergilerini yüzde 75 seviyesine kadar çıkarabileceğini söylemişti. Diğer yandan Trump göçmenlerin sınır dışı edilmesiyle barınma sektörü üzerindeki baskının azalacağını da savunuyor.

Harris, büyük şirketlere ve yılda 400 bin dolardan fazla kazanan kişilere yönelik vergileri artırmak istediğini söylemişti. Trump ise trilyonlarca dolarlık vergi indirimleri getirmeyi, ekonomik büyümeyi artırarak ve ithalat üzerindeki vergileri artırarak fonlamayı vadetmişti.

TÜRKİYE İLE TRUMP İLİŞKİSİNDE SON DURUM NEDİR?

Seçimlerin Türkiye'yi yakından ilgilendiren kısmı ise elbette Trump'ın dış politikası olacak. ABD'yi uluslararası siyasetten soyutlayacak bir politika yürüten Trump, Ukrayna'daki savaşı Rusya ile müzakere ederek 24 saat içinde bitirmeyi vadediyor. Trump kendini, katliamcı İsrail'in sıkı destekçisi olarak konumlandırıyor. Fakat Gazze'deki savaşı nasıl bitireceğine dair yorum yapmadı.

Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" tarzındaki açıklamaları ise Orta Doğu'daki gelişmeleri derinden etkileyecek. Ayrıca ABD'nin YPG'ye desteğini çekme vaadi de ülkemizi yakından ilgilendiriyor.

ABD BAŞKANI TRUMP NELER VADETMİŞTİ?

Ekonomi alanında Harris, başkanlığa geldiğinde ilk işinin çalışan aileler için gıda ve barınma fiyatlarını düşürmek olacağını söylemişti. Ayrıca marketlerdeki fahiş fiyat uygulamasını kesin olarak yasaklayacağını söylemişti. Trump ise, enflasyonu bitirme sözüyle Amerika'yı tekrar uygun fiyatlı hale getirme sözü vermişti. Faiz oranlarını ise düşüreceğini vadetmişti.