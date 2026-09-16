Trump: ABD'de faizi süratle düşürün

ABD Merkez Bankası (Fed) 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Fed'den yapılan açıklamada, faiz artırım kararının oy birliğiyle alındığı bildirildi.

TRUMP TERS KÖŞE OLDU

Jerome Powell'ıın başkan olduğu dönemde faizi indirmesi için sürekli baskı yapan, Kevin Warsh'un göreve gelmesiyle umudu artan ABD Başkanı Donald Trump resmen ters köşe oldu. Faiz artırımı kararına çok sinirlenen Trump, sert bir açıklama yaptı.

"FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRÜN HEM DE SÜRATLE"

Trump, "ABD'de faiz yüzde 1 ya da daha düşük olmalı. ABD için faiz oranlarını düşürün hem de süratle." ifadelerini kullandı.

Jerome Powell'ın yerine Kevin Warsh'ın Fed'in başına geçmesinin ardından ABD Başkanı Trump, Fed'e yönelik eleştirilerini neredeyse bitirmişti. Trump, Warsh’ın “çok siyasi” olmakla suçladığı diğer Fed yetkilileri tarafından faizleri artırması için baskı altında tutulduğunu dahi öne sürmüştü.

Ancak Warsh, Ağustos ayı sonlarında yaptığı bir konuşmada, temel fiyat baskılarının anlamlı ölçüde iyileşmediğini ve enflasyonun merkez bankasının yüzde 2’lik hedefine doğru ilerlediğine ilişkin yeni güvenceler alınmaması halinde Fed’in “yapması gereken işler” olduğunu açıkça belirtmişti.