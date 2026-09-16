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Trump: ABD'de faizi süratle düşürün

Trump: ABD'de faizi süratle düşürün
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ABD Merkez Bankası'nın faizi 25 baz puan artırmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan sert açıklama geldi. Trump, "ABD'de faiz yüzde 1 ya da daha düşük olmalı. ABD için faiz oranlarını düşürün hem de süratle" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Fed'den yapılan açıklamada, faiz artırım kararının oy birliğiyle alındığı bildirildi.

TRUMP TERS KÖŞE OLDU

Jerome Powell'ıın başkan olduğu dönemde faizi indirmesi için sürekli baskı yapan, Kevin Warsh'un göreve gelmesiyle umudu artan ABD Başkanı Donald Trump resmen ters köşe oldu. Faiz artırımı kararına çok sinirlenen Trump, sert bir açıklama yaptı.

"FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRÜN HEM DE SÜRATLE"

Trump, "ABD'de faiz yüzde 1 ya da daha düşük olmalı. ABD için faiz oranlarını düşürün hem de süratle." ifadelerini kullandı.

Jerome Powell'ın yerine Kevin Warsh'ın Fed'in başına geçmesinin ardından ABD Başkanı Trump, Fed'e yönelik eleştirilerini neredeyse bitirmişti. Trump, Warsh’ın “çok siyasi” olmakla suçladığı diğer Fed yetkilileri tarafından faizleri artırması için baskı altında tutulduğunu dahi öne sürmüştü.

Ancak Warsh, Ağustos ayı sonlarında yaptığı bir konuşmada, temel fiyat baskılarının anlamlı ölçüde iyileşmediğini ve enflasyonun merkez bankasının yüzde 2’lik hedefine doğru ilerlediğine ilişkin yeni güvenceler alınmaması halinde Fed’in “yapması gereken işler” olduğunu açıkça belirtmişti.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

dünyanın ekonomisini bu kafa yönetiyor siz düşünün artık

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Haber YorumlarıÖnder Erciyas:

dünya faiz artırırken biz nas dedik. dünya faiz düşürürken biz faiz dedik. ekonomi benim işim dedik başımıza gelmeyen kalmadı

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