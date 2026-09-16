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Görüşmeler başladı! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Görüşmeler başladı! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor
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Inter, Serie A ekibi Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Yeni sportif direktör Dario Baccin, futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı. Hakan Çalhanoğlu'nun da sözleşme imzalamaya sıcak baktığı vurgulandı.

İtalya Serie A ekibi  Inter, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Tuttosport’un haberine göre; Inter’in yeni sportif direktörü Dario Baccin, tecrübeli futbolcunun menajeriyle sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.

HAKAN İMZAYA YAKIN

Haberde, İtalyan kulüp yetkililerinin milli yıldızla yola devam etmek istediği, 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun da bu fikre sıcak baktığı ve sözleşme uzatmaya hazırlandığı kaydedildi. 

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan kulübünün Hakan Çalhanoğlu’na 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı, teklif edilecek maaşın ise oyuncunun şu anda aldığı yıllık 6,5 milyon Euro net rakamın altında olacağı belirtildi.

INTER PERFORMANSI

32 yaşındaki milli futbolcu, 2026/27 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı. Inter formasıyla bu sezon çıktığı 4 maçta 197 dakika sahada kalan Hakan, 2 gol attı. 2021’den bu yana Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde toplam 216 maçta 52 gol ve 39 asist üretti.

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Çiğdem Sidar Ceylan
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