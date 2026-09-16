Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sevindiren gelişme

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı dev derbinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a sevindirici haber geldi.

İKİ FUTBOLCU GERİ DÖNDÜ

Thomas Reis yönetiminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan orta saha oyuncusu Tim-Jabol Folcarelli ve savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un topla çalışmalara başladığı belirtildi. Takıma geri dönen iki oyuncunun Galatasaray karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı zorlu karşılaşma 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.