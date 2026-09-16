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Kütahya'da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu! Bölgede 3. vaka

Kütahya'da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu! Bölgede 3. vaka Haber Videosunu İzle
Kütahya'da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu! Bölgede 3. vaka
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Kütahya'nın Çiniciler Çarşısı'nda esnafın beslediği bir kedi, bacakları kesilmiş halde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Hayvansever Sevgi Keler Tola, bunun kentte tespit edilen üçüncü benzer vaka olduğunu belirterek kedinin başka bir yerde öldürülüp çarşıya bırakılmış olabileceğini söyledi.

Kütahya'da esnaf tarafından beslenen bir kedi, bacakları kesilmiş ve telef olmuş halde bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Olay, Çiniciler Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı esnafının beslediği kedi, iş yerlerinin önünde hareketsiz halde bulundu. Kedinin bacaklarının tamamen kesildiğini gören esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Bacakları kesilmiş halde bulunan kedi, inceleme işlemleri için ilgili yetkililere teslim edildi. Ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

BÖLGEDE ÜÇÜNCÜ BENZER VAKA

Açıklamalarda bulunan hayvansever Sevgi Keler Tola, yaşanan olayın kentte tespit ettikleri benzer nitelikteki üçüncü vaka olduğunu söyledi. Kedinin başka bir yerde öldürülmüş olabileceğini ve daha sonra çarşıya bırakılmış olabileceğini öne süren Tola, olayın kamera görüntülerinin incelenmesiyle aydınlatılabileceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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