Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısı yaklaşık üç saat sürdü. Toplantıda İdari ve Mali İşler Başkanlığı'nın sunumunun ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemine ilişkin bilgilendirme yaptı.

YENİ YASAMA DÖNEMİNİN YOL HARİTASI MASADA

Toplantıda yeni yasama döneminin yol haritasının yanı sıra Terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları ve dış politikadaki gelişmeler ele alındı.

Milliyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde kritik düzenlemelerin Meclis gündemine geleceğine dikkat çekerek parti yönetimi ve milletvekillerine çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiği mesajını verdi.

ERDOĞAN: ÇOK KRİTİK BİR SÜRECE GİRİYORUZ

MYK'nın en önemli gündem başlıklarından birini Terörsüz Türkiye süreci oluşturdu. Erdoğan'ın gelinen aşamaya ilişkin genel olarak olumlu değerlendirmelerde bulunduğu ancak bundan sonraki dönemde daha dikkatli hareket edilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Erdoğan'ın kurmaylarına, “Çok kritik bir sürece giriyoruz; kırılganlıkların olduğu bir süreç. Bu nedenle artık gayretiniz kadar hassasiyetiniz de çok önemli olacak. İyi çalışmamız lazım. Süreci provoke etmek isteyenler çıkacaktır, bunlara karşı çok daha dikkatli olmalıyız” dediği öğrenildi.

SİLAHSIZLANMA VE FESİH SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca Türkiye sınırları içerisindeki gelişmeler üzerinden ele alınmadığı, bölgedeki örgütsel yapıların durumunun da yakından takip edildiği kaydedildi.

İlgili ülkelerle yürütülen temasların değerlendirildiği MYK'da, silahsızlanma, fesih ve tasfiye sürecinin bütün boyutlarıyla sonuçlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan'ın 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in yoğun bir gündemle çalışacağına işaret ettiği ve yeni anayasa çalışmalarının da bu süreçte önemli başlıklardan biri olacağını belirttiği öğrenildi.

ABD'DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Toplantının bir diğer gündem maddesi Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gerçekleştireceği ABD ziyareti oldu.

Erdoğan'ın MYK üyelerine ziyaret programı hakkında bilgi verdiği, ilk gün bir konuşma yapacağını ve çok sayıda ikili görüşme gerçekleştireceğini söylediği kaydedildi.

Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmesi bekleniyor. Olası görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel güvenlik konuları ve güncel uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: Haberler.com