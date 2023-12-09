ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı?

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti. 13 kabul oyuna karşı ABD'nin kalıcı üye olması taslağın reddedilmesine neden oldu. Türkiye dahil birçok ülke bu duruma tepki gösterdi. Peki, ABD Gazze kararı son dakika nedir? ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? İşte detaylar…

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı 13'e karşı daimi üye olan ABD'nin hayır oyu ile reddedildi. Bu karar Türkiye, İsviçre, Slovenya ve Malta başta olmak üzere ülkelerin tepkisine neden oldu. Peki, ABD Gazze kararı son dakika nedir? ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? Detaylar haberimizde…

ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA

BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, dün düzenlenen acil oturumda oylandı. Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken İngiltere "çekimser" kaldı, diğer 13 üye de "evet" oyu verdi. Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılmıştı. Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

ABD'NİN GAZZE AÇIKLAMASI NEDİR?

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Artık bu konuda ( Gazze ) Amerika'nın yalnız kaldığını özellikle bugün Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada bir kez daha arkadaşlarımız dile getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

193 üye ülkenin 97'sinin sponsorluğunda sunulan karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesini tüm dünya kamuoyunun değerlendireceğine işaret eden Fidan, "Tabii buradan şunu görüyoruz, biz bugünkü görüşmelerimizde de dile getirdik, Amerikan siyaset sistemi de İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte ve zulmüne devam etmekte." şeklinde konuştu.

İsviçre, Slovenya ve Malta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının veto edilmesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, BMGK'de, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının veto edilmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.Paylaşımda, "İsviçre, İsrail'in güvenlik ve savunma hakkını etkilemeyen geçici bir 'insani ara'yı destekliyor." ifadeleri yer aldı.

Malta'nın BM Daimi Temsilciliğinin X platformundan yapılan paylaşımda, Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin (BAE) Gazze'deki krize ilişkin BMGK'ye sunduğu ve Malta'nın eş sunucusu olduğu karar tasarısının veto edilmesi nedeniyle üzüntü duyulduğu bildirildi. Paylaşımda, " Gazze'deki durum savunulamaz ve felakettir. Acil olarak insani bir ateşkes sağlanması gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

Slovenya'nın BM Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "BM Genel Sekreteri'nin BMGK'ye insani bir felaketi önlemek için harekete geçme çağrısı ve insani ateşkes ilan etme talebinin ardından çok önemli bir adım olarak gördüğümüz ve BAE tarafından sunulan karar tasarısının BMGK tarafından kabul edilmemesinden üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Slovenya'nın öncelikli olarak " Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasını" desteklediği vurgulanan açıklamada, iki devletli çözüme dayanan, İsrail'in güvenliğini sağlayacak ve Filistin'in tanınmasına yol açacak uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesinden yana olunduğu bildirildi.

GAZZE ATEŞKES OLACAK MI?

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD tarafından veto edilmesine tepki gösterdi.

Mansur, vetonun ardından yaptığı konuşmada, "Bu, Güvenlik Konseyi için korkunç bir gün. Bu sonucu reddediyoruz ve bu menfur vahşeti durdurmak için her türlü meşru yola başvurmaya devam edeceğiz. İnsan hayatını, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden bu ciddi kriz karşısında Güvenlik Konseyi'nin şu ana kadar net sorumluluklarını yerine getirmesi engellendi. Yarın bu saatlerde yüzlerce insan öldürülecek. Sonra da yüzlerce ve binlercesi. Çocuklar yanlışlıkla değil, kasıtlı olarak öldürülecek, yetim kalacak, yaralanacak, ömür boyu sakat kalacak." dedi.