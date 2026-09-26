Zonguldak'ta patpat uçuruma yuvarlandı, arıların saldırdığı 1 kişi ölü bulundu

Zonguldak'ta patpat uçuruma yuvarlandı, arıların saldırdığı 1 kişi ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kullandığı patpatın kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu ağır bir kaza geçiren Metin Keskin hayatını kaybetti. Aracın bir ağaca çarpmasının ardından kovandaki arıların da saldırdığı Keskin’in cansız bedeni, yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde patpat olarak tabir edilen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
KAZA SONRASI ARILAR SALDIRDI
Edinilen bilgilere göre, olay, Çaylıoğlu beldesine bağlı Akkaya köyünde ormanlık alanda meydana geldi. Metin Keskin'in kullandığı patpat, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Keskin, patpatla birlikte uçuruma yuvarlandı. Patpat, uçurumda bir ağaca çarparak durabildi. Bu sırada ağacın üzerinde bulunan arı kovanındaki arıların Keskin'e saldırdığı öğrenildi.
5 SAATLİK ARAMA İLE BULUNDU
Ailesinin şüphesi üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından Keskin'in bulunduğu yeri tespit etti. Arıların sakinleştirilmesinin ardından ekipler, Keskin'in cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.
Keskin'in cenazesi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Metin Keskin'in cenazesi daha sonra ilçeye bağlı Kocaali köyünde toprağa verildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.