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Zonguldak'ta patpat uçuruma yuvarlandı, arıların saldırdığı 1 kişi ölü bulundu

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Zonguldak'ta patpat uçuruma yuvarlandı, arıların saldırdığı 1 kişi ölü bulundu
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Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kullandığı patpatın kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu ağır bir kaza geçiren Metin Keskin hayatını kaybetti. Aracın bir ağaca çarpmasının ardından kovandaki arıların da saldırdığı Keskin’in cansız bedeni, yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde patpat olarak tabir edilen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

KAZA SONRASI ARILAR SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre, olay, Çaylıoğlu beldesine bağlı Akkaya köyünde ormanlık alanda meydana geldi. Metin Keskin'in kullandığı patpat, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Keskin, patpatla birlikte uçuruma yuvarlandı. Patpat, uçurumda bir ağaca çarparak durabildi. Bu sırada ağacın üzerinde bulunan arı kovanındaki arıların Keskin'e saldırdığı öğrenildi.

5 SAATLİK ARAMA İLE BULUNDU

Ailesinin şüphesi üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından Keskin'in bulunduğu yeri tespit etti. Arıların sakinleştirilmesinin ardından ekipler, Keskin'in cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.

Keskin'in cenazesi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Metin Keskin'in cenazesi daha sonra ilçeye bağlı Kocaali köyünde toprağa verildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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