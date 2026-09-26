Samsun'da kiloluk palamut 90 TL'ye düşünce vatandaş balık tezgahlarına akın etti

Samsun'da kiloluk palamutların tanesi 90 TL'ye kadar düşünce vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti. Ucuz balık almak isteyenler yoğunluk oluştururken, balıkçı esnafı da artan talep nedeniyle yoğun mesai yapıyor.

Karadeniz'de palamut bolluğu sürerken, fiyatlardaki düşüş vatandaşın ilgisini artırdı. Sezonun ilk günlerinde 300 gramlık palamut 150 TL'den satılırken, bugünlerde kiloluk palamutların tanesi 90 TL'ye kadar geriledi. Vatandaşlar hem günlük tüketim hem de kışlık stok yapmak için palamuda yoğun ilgi gösteriyor.

"Palamut şu anda bedava"

Balık satıcısı Onurcan Köse, palamut bolluğunun fiyatları düşürdüğünü belirterek, "İlginin çok olmasının sebebi palamudun bol olması. Palamut şu anda bedava. 1 Eylül'de 300 gram palamudun tanesi 150 TL'ydi. Şu anda ise kiloluk palamutların tanesi 90 TL. Herkes kapış kapış palamut alıyor. Şimdi yemeyen de dolabına stok yapıyor. 50 adet palamut alan bile var. An itibarıyla en çok palamut satıyoruz" dedi.

Yoğunluğun zaman zaman işlerini zorlaştırdığını ifade eden Köse, "Bazı müşteriler bizi çok yoruyor. Dilim ve fileto ayrımını bilmediği için bir karışıklık yaşanıyor. Temizleme noktasında da yoğunluk oluyor. Dilime fileto, filetoya dilim diyenler nedeniyle trafik bir anda karışıyor" diye konuştu.

Diğer balıkların fiyatlarına da değinen Köse, "Mezgit 200 TL, barbun ve istavrit 150 TL, çinakop 250 TL, somon 250 TL, levrek ve çipura ise 450 TL'den satılıyor. Fiyatlar bu seviyenin altına düşmez. Şu anda balığın kilosu mazotun litresinden ucuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı vatandaşlar balık fiyatlarını diğer et ürünlerine göre uygun bulurken, bazıları ise Karadeniz'de balık fiyatlarının daha da ucuz olması gerektiğini savundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı