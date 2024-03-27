6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler!

İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri haberimizde. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından itilaf devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak Haydarpaşa önlerine donanmalarını demirleyerek işgal ettikleri İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren esaretin ardından 6 Ekim 1923'te özgürlüğüne kavuştu. Peki, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! nelerdir?

İSTANBUL'UN KURTULUŞU NE ZAMAN?

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından itilaf devletlerinin, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine donanmalarını demirleyerek işgal ettikleri İstanbul, yaklaşık 4 yıl 10 ay 23 gün süren esaretin ardından 6 Ekim 1923'te özgürlüğüne kavuştu.

Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasıyla imzalanan Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, itilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrıldı. 6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordunun girdiği kent, adeta esaret hayatından kurtuldu.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU İLE İLGİLİ MESAJLAR VE SÖZLER

- Galata'sı, Kız Kulesi, Ayasofya'sı, Süleymaniye'si ve Dolmabahçe'siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.

- İstanbul'un Kurtuluşu'nun 98. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!

- İstanbul iki deniz arasında bir inci parçasıdır. (Nedim) Bu inci parçası olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

- Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

- Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul'umuzun işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun!

- Her faninin ölmeden önce 1 kez görmesi gereken Mega Kent, iki kıtayı birleştiren eşsiz tarihe sahip muazzam şehir işgalden kurtuluşun kutlu olsun!

EN GÜZEL İSTANBUL'UN KURTULUŞU SÖZLERİ

- İki kıtayı birleştiren muhteşem güzelliğiyle büyüleyen eşsiz şehir İstanbul 98 yıl önce bugün işgalden kurtuldu. Allah bir daha o günleri göstermesin. İşgalden kurtuluş kutlu olsun!

- İstanbul çok önemli manevi enerji alanlarına sahip olup gizemli ve tarihi dokusuyla her devrin izlerini resmeder gibidir..6 Ekim 1923 "Geldikleri gibi gittiler!" İstanbul'un kurtuluş bayramını kutluyorum!

- Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul'umuzun işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun!

- Atalarımızın emaneti Fatih'in armağanı, Türk ulusunun gözbebeği, güzeller güzeli İstanbul..! İstanbul'un kurtuluş günü kutlu olsun.

- "Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu" dedirten mukaddes şehir... Güzel İstanbul... 98 yıl önce bugün, geldikleri gibi gittiler... Düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

- İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, bu güzel şehri bir kez daha bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU İLE İLGİLİ ŞİİRLER

İSTANBUL'UN KURTULUŞU ŞİİRİ

Dünyanın en güzel kenti,

Türk ulusunun göz bebeği,

Fatih'in armağanı,

Güzeller güzeli İstanbul...!

Var mı? Senin gibi şanlı,

Tüm ulusların gözü hep sende kaldı.

Güzelliğin dillerde, zengin gönüllerde saklı,

Güzeller güzeli İstanbul...!

Kaç kez fethedilmek istendin,

Fatih seni fethedene kadar.

Atalarımızın emaneti Fatih'in armağanı,

Türk ulusunun gözbebeği, güzeller güzeli İstanbul...!

(Mert Ertuğrul Akpınar)

İSTANBUL'UN KURTULUŞU (6 EKİM) ŞİİRİ

Tarihte,hep bağımsız yaşadı Türk Milleti,

İlk Dünya Savaşı'nda tattı heyhat zilleti.

Müttefiki Almanya,yenilince savaşta,

O da yenik sayıldı,ne yazık bu savaşta.

1918, 30 Ekim Günü'nde,

Acı bir antlaşmaya,imza attı,o günde.

Bu talihsiz antlaşma,Mondros'ta yapıldı,

Türk'ün bağımsızlığı,tüm elinden alındı.

Önce Yunan askeri,çıkarıldı İzmir'e,

Sonra yurt planlandı,paylaşmaya Sevr'le.

Bunu gören Atatürk,hemen Samsun'a çıktı,

Uyardı milletini,işgale karşı çıktı.

Kaynaştı milletiyle,Erzurum'da,Sivas'ta,

Kongreler düzenledi,uzunca bu hususta.

Vatanı kurtarmaya kesin karar verdiler,

O azimle,inançla; Ankara'ya geldiler.

Ankara'ya,tüm yurttan gelen o Temsilciler,

Yurdu temsil etmeyi,kesin görev bildiler.

1920'de, 23 Nisan Günü,

Kurdular hür Meclisi,dünya duydu bu ünü. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İtilaf devletleri,korktu Türk'ün azminden,

İstanbul'u zaptetti,vurdu Türk'ü yeniden.

İngiltere,Fransa ve sonra da İtalya,

Yurdu paylaşmak için,çıktı Anadolu'ya.

Sevr Antlaşması'yla,paylaşmaya kalktılar, Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Türk'ün gücüyle buna,fırsat bulamadılar.

Meclise Başkan oldu,orduya Başkomutan,

Düzgün,güçlü bir ordu,kurdu kahraman Ata'm.

Bu azimle,Kurtuluş Savaşı'nı başlattı,

Üç Buçuk yılda Ata'm,düşmanı yurttan attı.

Yenilgiye uğrayan,İtilaf devletleri,

İade etti Türk'ün,gerçek hakkını geri.

1923, 24 Temmuz'unda,

Tüm haklar kazanıldı,Lozan Antlaşması'nda.

Atatürk'ün dediği gibi; geri gittiler,

Şen İstanbul'umuzu,üzgünce terk ettiler.

1923, 6 Ekim Günü'nde,

Kahraman Türk Ordusu,Refet Paşa emrinde;

Girdi İstanbul'uma,bir bayram sevinciyle,

Kavuştu İstanbullu,tekrar özgürlüğüne.

6 Ekim Günlerin,kutlu olsun İstanbul,

Sana sevgimiz derin,mutlu ol sen İstanbul...

(Naim Yalnız)