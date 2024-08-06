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6-7 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Gaziemir, Bergama, Aliağa elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri!

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İzmir Gaziemir, Bergama, Aliağa elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 6 Ağustos günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Ağustos günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Ağustos günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

6-7 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Gaziemir, Bergama, Aliağa elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri!

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