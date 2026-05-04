Trump'ın "Özgürlük Projesi" bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur

ABD Başkanı Donald Trump, “Özgürlük Projesi”nin bugün başlayacağını duyururken Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere askeri refakat sağlanacağını açıkladı. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), bölgede yaklaşık 2 bin gemide 20 bin denizcinin mahsur kaldığını bildirirken, gemilerde gıda ve yakıtın kritik seviyeye düştüğü uyarısı yaptı; operasyonun insani amaç taşıdığı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu “Özgürlük Projesi” bugün itibarıyla devreye girerken, Hürmüz Boğazı’ndaki insani tablo da netleşmeye başladı. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), bölgede yaklaşık 2 bin gemide 20 bin denizcinin mahsur kaldığını açıkladı.

TRUMP: GEMİLERİ GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇIKARACAĞIZ

Trump, operasyonun Orta Doğu’daki krizle ilgisi olmayan ülkelere ait gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla başlatıldığını belirtti. ABD Başkanı, “Bu gemiler ve şirketler hiçbir yanlış yapmadı, hepsi bu durumun mağduru” ifadelerini kullandı.

Operasyonun insani bir adım olduğunu vurgulayan Trump, bazı gemilerde gıda, yakıt ve temel ihtiyaçların tükenme noktasına geldiğine dikkat çekti. ABD yönetimi, gemilerin ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için tüm imkanların kullanılacağını bildirdi.

HÜRMÜZ’DE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün verilerine göre, ABD-İsrail ile İran arasında başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’nda yaklaşık 2 bin gemi hareket edemez hale geldi. Bu gemilerde bulunan 20 bin denizcinin zor koşullarda beklediği belirtildi.

Bölgede şimdiye kadar en az 19 gemiye saldırı düzenlendiği, bu saldırılarda 10 denizcinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı. IMO, mahsur kalan gemilerde gıda, yakıt ve suyun kritik seviyelere düştüğü uyarısında bulundu.

“MODERN ÇAĞDA BENZERİ YOK”

IMO Deniz Güvenliği Direktörü Damien Chevallier, yaşanan durumu “modern çağda eşi benzeri olmayan bir kriz” olarak nitelendirdi. Chevallier, taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaparak denizcilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

GÖZLER SAHADAKİ GELİŞMELERDE

ABD’nin 15 bin askerle desteklediği “Özgürlük Projesi”nin sahada nasıl uygulanacağı ve İran’ın buna nasıl karşılık vereceği merak konusu olurken, uzmanlar operasyonun bölgedeki tansiyonu daha da yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

