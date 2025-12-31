42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

Türkiye'de kuzeyden gelen soğuk hava etkisini kar yağışı olarak gösteriyor. Yoğun yağış nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken, uçuşlarda da aksamalar ve iptaller yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 42 il için sarı kodlu kar ve fırtına uyarısı yayınladı. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı ve Güney Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak şeklinde olması bekleniyor.

UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji'nin kar ve fırtına uyarısı yaptığı iller şöyle: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Kilis, Osmaniye, Düzce.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas ve Tokat çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batı kesimleri, Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DAHA DA DÜŞECEK

Tahminlere göre hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacak.

ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Meteoroloji Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu kaydetti.

BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Bursa 3°C, 4°C, Çanakkale 3°C, 5°C, İstanbul 3°C, 5°C, İzmir 6°C, 10°C, Muğla 5°C, 10°C, Adana 6°C, 8°C, Hatay 2°C, 3°C, Antalya 10°C, 15°C, Ankara 0°C, 2°C, Eskişehir -1°C, 0°C, Kayseri -6°C, 4°C, Konya 1°C, 7°C, Bolu-2°C, 0°C, Düzce 1°C, 2°C, Sinop 5°C, 6°C, Zonguldak 3°C, 4°C, Rize 4°C, 12°C, Samsun 6°C, 7°C, Trabzon 8°C, 13°C, Erzurum -17°C, -5°C, Kars -17°C, -5°C, Malatya -6°C, -1°C, Van -12°C, 1°C, Diyarbakır -12°C, -2°C, Gaziantep -2°C, 0°C, Mardin -5°C, 0°C.

FIRTINA DA VURACAK

Rüzgarın Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması istendi.