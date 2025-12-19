4 katlı binanın çatısından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü

Haberler

Güncelleme:
İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çatısından kopan beton parçaları, 3 otomobilin üzerine düştü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bina havadan görüntülendi. Mahallede yaşayan bir vatandaş "Tinerciler binada kalan demirleri sökmeye çalışırken betonları kırmış. O sırada park halindeki 3 aracın üzerine beton ve tuğlalar düşmüş" dedi.

  • Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.
  • Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.
  • Bölgede yaşayan Emre Bektaş, tinercilerin binada kalan demirleri sökmeye çalışırken betonları kırdığını ve bu sırada araçlara parçaların düştüğünü belirtti.

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Bina havadan görüntülendi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Gürültüyü duyan mahalleli durumu itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Zabıta ekipleri sokağı tedbiren trafiğe kapatırken, binanın dış cephesindeki beton parçaları itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kontrollü şekilde düşürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken bina havadan görüntülendi.

"BİR ÖNLEM VEYA UYARI YOKTU"

Olay sonrası otomobili kullanılamaz hale gelen Emre Bektaş, "Akşam saatlerinde otomobili binanın önüne park ettik. Bir önlem veya uyarı herhangi bir şey yoktu. 3 tane araba da pert oldu. Allah korusun cana gelmemiş olması bizim için iyi. Yıkıma başlanıldığı gibi herhangi bir bilgi yoktu. Maalesef hiçbir bilgi geçmemişlerdi" dedi.

"TİNERCİLER, KALAN DEMİRLERİ DÖKERKEN BETONLARI KIRMIŞ"

Bölgede yaşayan Emre Bektaş, "Kentsel dönüşüm için binayı boşalttılar. İçindeki hurdaları topladıktan sonra sanıyorum ki içeriye giriş kapanmamış. Tinercilerde kalan demirleri sökmeye çalışırken betonları kırmışlar. O sırada park halindeki 3 aracın üzerine beton ve tuğlalar düşmüş. Araçların üçü de kullanılamaz haldeydi. İnsan yokmuş ama gün içinde olsaydı olabilirdi, burası işlek bir yer" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalit:

bende dönüşüm giren binaların hırsızlarının işidir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

