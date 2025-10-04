4 Ekim'de doğanlar hangi burca ait? Bu tarihte dünyaya gelenlerin karakter yapısı ve kişilik özellikleri neler? Astroloji tutkunlarının sıkça merak ettiği bu sorular, 4 Ekim doğumlu bireylerin burç özellikleriyle ilgili kapsamlı bilgilerin araştırılmasına neden oldu. 4 Ekim burcunun detayları ve bu burca sahip kişilerin genel davranış kalıpları ile ilgili tüm merak edilenler haberimizin devamında sizi bekliyor. 4 Ekim hangi burç? 4 Ekim'de doğanların burç özellikleri neler?

BURÇ TARİHLERİ!

Oğlak

22 Aralık – 19 Ocak

Kova

20 Ocak – 18 Şubat

Balık

19 Şubat – 20 Mart

Koç

21 Mart – 19 Nisan

Boğa

20 Nisan – 20 Mayıs

İkizler

21 Mayıs – 20 Haziran

Yengeç

21 Haziran – 22 Temmuz

Asl an

23 Temmuz – 22 Ağustos

Başak

23 Ağustos – 22 Eylül

Terazi

23 Eylül – 22 Ekim

Akrep

23 Ekim – 21 Kasım

Yay

22 Kasım – 21 Aralık

BURÇ UYUMLARI

OĞLAK (22 Aralık – 19 Ocak)

Uyumlu burçlar: Boğa, Başak, Akrep, Balık

Zıt burç: Yengeç

Disiplinli ve hedef odaklı Oğlaklar, Boğa ve Başak ile uyumlu ve güven dolu ilişkiler kurar. Akrep ve Balık ise Oğlak'ın ciddi yapısını duygusal derinlikle tamamlar.

KOVA (20 Ocak – 18 Şubat)

Uyumlu burçlar: İkizler, Terazi, Koç, Yay

Zıt burç: Aslan

Yaratıcı ve özgürlüğüne düşkün Kova, İkizler ve Terazi ile entelektüel bağ kurar. Koç ve Yay ile ise yenilikçi, dinamik ilişkiler geliştirebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Uyumlu burçlar: Yengeç, Akrep, Boğa, Oğlak

Zıt burç: Başak

Hayal gücü güçlü ve duygusal Balık, Yengeç ve Akrep'le sezgisel uyum yakalar. Boğa ve Oğlak ise ona denge ve istikrar sunar.

KOÇ (21 Mart – 19 Nisan)

Uyumlu burçlar: Aslan, Yay, Kova, İkizler

Zıt burç: Terazi

Cesur ve enerjik Koç, Aslan ve Yay ile tutkulu ilişkiler kurar. Kova ve İkizler ile ise maceracı, özgür ruhlu bağlar yakalayabilir.

BOĞA (20 Nisan – 20 Mayıs)

Uyumlu burçlar: Başak, Oğlak, Yengeç, Balık

Zıt burç: Akrep

Sadık ve sabırlı Boğa, Başak ve Oğlak ile sağlam bir temel üzerine ilişkiler kurar. Yengeç ve Balık ile ise duygusal yakınlık ön plandadır.

İKİZLER (21 Mayıs – 20 Haziran)

Uyumlu burçlar: Terazi, Kova, Koç, Aslan

Zıt burç: Yay

Zihinsel uyarılmaya ihtiyaç duyan İkizler, Terazi ve Kova ile entelektüel uyum sağlar. Koç ve Aslan ile ise hareketli, eğlenceli ilişkiler yaşar.

YENGEÇ (21 Haziran – 22 Temmuz)

Uyumlu burçlar: Balık, Akrep, Boğa, Başak

Zıt burç: Oğlak

Koruyucu ve duyarlı Yengeç, Balık ve Akrep ile duygusal bir derinlik yakalar. Boğa ve Başak ise ona huzur ve güven ortamı sunar.

ASLAN (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Uyumlu burçlar: Koç, Yay, İkizler, Terazi

Zıt burç: Kova

Kendinden emin ve enerjik Aslan, Koç ve Yay ile tutkulu ilişkiler kurar. İkizler ve Terazi ile ise sosyal, dikkat çekici bağlar oluşturabilir.

BAŞAK (23 Ağustos – 22 Eylül)

Uyumlu burçlar: Boğa, Oğlak, Yengeç, Akrep

Zıt burç: Balık

Detaycı ve çalışkan Başak, Boğa ve Oğlak ile düzenli ve uyumlu ilişkiler yaşar. Yengeç ve Akrep, duygusal yönünü besleyerek içsel denge sağlar.

TERAZİ (23 Eylül – 22 Ekim)

Uyumlu burçlar: İkizler, Kova, Aslan, Yay

Zıt burç: Koç

Estetik ve dengeye önem veren Terazi, İkizler ve Kova ile fikir bazlı ilişkiler kurar. Aslan ve Yay ile daha sosyal ve dışa dönük bağlar geliştirir.

AKREP (23 Ekim – 21 Kasım)

Uyumlu burçlar: Yengeç, Balık, Oğlak, Başak

Zıt burç: Boğa

Gizemli ve tutkulu Akrep, Yengeç ve Balık ile derin duygusal bağlar kurar. Oğlak ve Başak ise onun güven arayışına karşılık verir.

YAY (22 Kasım – 21 Aralık)

Uyumlu burçlar: Koç, Aslan, Terazi, Kova

Zıt burç: İkizler

Macera arayan ve özgür ruhlu Yay, Koç ve Aslan ile yüksek enerjili ilişkiler kurar. Terazi ve Kova ile ise sosyal, açık fikirli bir uyum yakalar.

BURÇ ÖZELLİKLERİ

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Ciddi, disiplinli ve azimli Oğlaklar, hedeflerine ulaşmak için planlı adımlar atar. Sorumluluk sahibidirler ve güvenilirlikleriyle çevrelerinde saygı kazanırlar. Geleneksel yaklaşımları ve mesafeli tavırlarıyla tanınırlar.

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Özgürlüğüne düşkün, yenilikçi ve sıra dışı fikirleriyle öne çıkan Kovalar, sosyal hayatlarında aktif olsalar da duygusal olarak mesafeli kalabilirler. Toplumsal meselelere duyarlıdırlar ve bireysellik onlar için vazgeçilmezdir.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Hayal gücü yüksek, sezgisel ve duygusal Balıklar, empati kurma konusunda oldukça yeteneklidir. Sanatsal ve ruhsal konulara ilgi duyarlar. Zaman zaman gerçeklikten uzaklaşabilirler.

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Atılgan, enerjik ve rekabetçi Koçlar, öne çıkmaktan çekinmezler. Cesur yapılarıyla dikkat çekerken, hızlı karar alıp harekete geçmeleri zaman zaman hatalara neden olabilir.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Sabırlı ve güven arayışında olan Boğalar, istikrarı ve konforu severler. Maddi güvence onlar için önemlidir. Ancak değişim karşısında direnç gösterebilirler.

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

Zeki, meraklı ve konuşkan İkizler, sürekli yeni şeyler öğrenmeye heveslidir. Sosyal çevreleri geniştir. Ancak çok yönlülükleri bazen kararsızlık ve dağınıklığa yol açabilir.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Şefkatli ve duygusal Yengeçler, aileye ve geçmişe bağlılıklarıyla tanınırlar. Koruyucu yönleri baskındır, fakat zaman zaman içine kapanabilir ve duygusal dalgalanmalar yaşayabilirler.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Kendine güvenen ve dikkat çekici Aslanlar, lider ruhludur. Cömert ve yaratıcıdırlar, ancak ilgi odağı olma arzuları bazen kibirli davranışlara neden olabilir.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Analitik düşünen ve detaylara önem veren Başaklar, titizlikleriyle bilinir. Pratik zekâları sayesinde sorunlara çözüm bulurlar. Ancak eleştirel yapıları ilişkilerde zorluk yaratabilir.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Adalet duygusu gelişmiş, zarif ve uyum arayan Teraziler, insan ilişkilerinde denge kurmaya çalışır. Estetik anlayışları yüksektir. Fakat karar vermekte zorlanabilirler.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Gizemli, derin ve tutkulu Akrepler, güven ilişkilerine büyük önem verir. Sezgileri güçlüdür ve duygularını kolay kolay belli etmezler. Kıskançlık ve kontrol ihtiyacı zaman zaman öne çıkabilir.

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Maceracı, pozitif ve özgürlüğüne düşkün Yaylar, keşfetmeyi ve öğrenmeyi sever. Açık sözlüdürler; bu özellikleri bazen düşüncesizlik olarak algılanabilir. Enerjileri çevrelerine de yansır.