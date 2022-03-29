30 Mart Tarihte Bugün ne odu? 30 Mart ne günü? 30 Mart'ta doğan ünlüler! 30 Mart'ta ne oldu?

30 Mart'ta doğan ünlüler! 30 Martta ne oldu? 30 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, 30 Mart'ta ölenler ve 30 Mart'ta doğanlar merak ediliyor. 30 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 30 Mart ne günü? 30 Mart dünya ne günü? 30 Mart'ta kim öldü? İşte, 30 Mart doğumlu ünlüler haberimizde...

30 MART TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

30 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1814 - Napolyon Savaşları: Koalisyon güçleri Paris'e girdi.

1842 - İlk kez bir ameliyatta anestezi uygulandı.

1856 - Kırım Savaşı; Rus İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık ve Fransa arasında Paris Antlaşması'nin imzalanmasıyla sona erdi.

1858 - Hymen Lipman, silgili kurşun kalemin patentini aldı.

1863 - Türkiye'de eğitim alanında açılan ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka kuruldu.

1863 - Danimarka Prensi Wilhelm Georg, Yunanistan Kralı oldu.

1867 - Alaska, ABD Dışişleri Bakanı William H. Seward tarafından, Rus İmparatorluğu'ndan 7.2 milyon dolara satın alındı. Kilometrekaresi 4.19 dolara gelen bu alışveriş üzerine medya bu olayı Seward'ın aptallığı olarak nitelendirdi.

1918 - Bakü ve civarında Bakü Sovyeti ve Ermeni Devrimci Federasyonu kuvvetlerinin Müsavat Partisi ve Kafkas Süvari Tümeni arasında meydana gelen çatışmalar başladı. Mart Olayları ismi verilen çatışmalar 3 Nisan 1918 tarihine kadar devam etti.

1945 - II. Dünya Savaşı: SSCB kuvvetleri, Avusturya'nın Viyana şehrine girdi.

1951 - ABD'de Ethel ve Julius Rosenberg çifti, Sovyetler Birliği hesabına çalıştıkları ve ABD'nin nükleer sırlarını bu ülkeye sattıkları iddiasıyla idama mahkûm edildi. İdamlar, 1953 Haziran'ında infaz edildi.

1951 - "Remington Rand" şirketi, ilk ticari bilgisayar olan UNIVAC I'i, ABD Nüfus Sayım Dairesi'ne teslim etti. UNIVAC I'i, ENIAC'ı tasarlayan mühendisler geliştirmişti.

1971 - Ezanın yeniden Türkçe okunması için Senato'ya yasa önerisi verildi, teklif kabul edilmedi.

1972 - Kızıldere Olayı: Mahir Çayan ile dokuz arkadaşı, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde saklandıkları evde öldürüldü. Üç İngiliz de aynı evde ölü bulundu. Olaydan sadece Ertuğrul Kürkçü sağ olarak kurtuldu.

1981 - ABD Başkanı Ronald Reagan, Washington, DC'de bir suikast girişimi sonucu vurularak yaralandı.

1983 - 12 Eylül Darbesi'nin 42. idamı: 1976 yılında para karşılığı bir kişiyi ve kaçarken kendisini yakalamaya çalışan başka bir kişiyi daha öldüren Mustafa Başaran, idam edildi.

1983 - 12 Eylül Darbesi'nin 43. idamı: Kan güttüğü ailenin bir gece evine gidip, kapıları ve pencereleri içten açılmayacak şekilde kapatıp, damdaki bacadan içeri gaz döküp, gaz bidonunu da içeri atıp evi yakan ve bir kadınla dört çocuğunun yanarak ölümüne sebep olan Hüseyin Üye, idam edildi.

1998 - AB, Kıbrıs ile üyelik görüşmelerine başladı.

2005 - Kabahatler Yasa Tasarısı, TBMM'de kabul edildi.

2006 - Marcos Pontes, uzaya çıkan ilk Brezilyalı astronot oldu.

2014 - Yerel seçimler yapıldı. AK Parti yüzde 42,87 oy oranıyla birinci parti oldu. CHP yüzde 26,34, MHP ise yüzde 17,87 oranında oy aldı.

2020 - Rusya-Suudi Arabistan petrol fiyat savaşı: Brent petrol fiyatı varil başına %9 düşerek Kasım 2002'den bu yana en düşük seviye olan $23'a düştü.

30 MART'TA DOĞAN ÜNLÜLER

30 Mart'ta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1432 - Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı (ö. 1481)

1551 - Salomon Schweigger, Alman protestan papaz ve seyyah (ö. 1622)

1674 - Jethro Tull, İngiliz tarımcı (ö. 1741)

1746 - Francisco Goya, İspanyol ressam (ö. 1828)

1754 - Jean-François Pilâtre de Rozier, ilk defa Manş denizini geçmeyi başaran havacı (ö. 1785)

1776 - Vasili Tropinin, Rus romantik ressam (ö. 1857)

1810 - Ann S. Stephens, Amerikalı romancı ve dergi editörü (ö. 1886)

1820 - Anna Sewell, İngiliz roman yazarı (ö. 1878)

1844 - Paul Verlaine, Fransız şair (ö. 1896)

1852 - James Theodore Bent, İngiliz kâşif, arkeolog ve yazar (ö. 1897)

1853 - Vincent van Gogh, Hollandalı ressam (ö. 1890)

1863 - Joseph Caillaux, Fransız Başbakanı (ö. 1944)

1864 - Franz Oppenheimer, Alman sosyolog ve politik ekonomist (ö. 1943)

1868 - Koloman Moser, Avusturyalı ressam ve tasarımcı (ö. 1918)

1878 - Franz Fredrik Wathén, Fin sürat patencisi (ö. 1914)

1880 - Sean O'Casey, İrlandalı yazar (ö. 1964)

1882 - Melanie Klein, Britanyalı psikalanist (ö. 1960)

1882 - Adolf Henryk Silberschein, Polonyalı-Yahudi avukat (ö. 1951)

1892 - Stefan Banach, Polonyalı matematikçi (ö. 1945)

1892 - Erhard Milch, Alman mareşali (ö. 1972)

1892 - Lola Cornero, Hollandalı film oyuncusu (ö. 1980)

1893 - Theodor Krancke, Nazi Almanyası Kriegsmarine Amirali (ö. 1973)

1894 - Sergey Vladimiroviç İlyuşin, Rus uçak tasarımcısı (ö. 1977)

1895 - Franz Hillinger, Avusturyalı mimar (ö. 1973)

1910 - Józef Marcinkiewicz, Polonyalı matematikçi (ö. 1940)

1910 - Ziya Osman Saba, Türk şair ve yazar (ö. 1957)

1911 - Ekrem Akurgal, Türk arkeolog (ö. 2002)

1922 - Turhan Bey, Türk kökenli Avusturyalı oyuncu (ö. 2012)

1926 - Ingvar Kamprad, İsveçli iş adamı ve IKEA'nın kurucusu (ö. 2018)

1928 - Tom Sharpe, İngiliz yazar (ö. 2013)

1930 - Anna-Lisa, Amerikalı oyuncu (ö. 2018)

1930 - Bernadette Isaac-Sibille, Fransız kadın siyasetçi (ö. 2021)

1934 - Hans Hollein, Avusturyalı mimar ve tasarımcı (ö. 2014)

1934 - Mahmut Atalay, Türk Millî güreşçi, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu (ö. 2004)

1937 - Warren Beatty, Amerikalı aktör

1942 - Mehmet Ulusoy, Türk tiyatro yönetmeni (ö. 2005)

1945 - Eric Clapton, İngiliz müzisyen

1950 - Robbie Coltrane, İskoç oyuncu

1957 - Shen Yi-ming, Tayvanlı asker ve siyasetçi (ö. 2020)

1962 - MC Hammer, Amerikalı şarkıcı

1964 - Ebu Enes el-Libi, Libyalı el-Kaide'nin üst düzey sorumlusu (ö. 2015)

1964 - Tracy Chapman, Amerikalı şarkıcı

1968 - Celine Dion, Kanadalı şarkıcı

1979 - Norah Jones, Amerikalı piyanist ve şarkıcı

1979 - Simon Webbe, İngiliz şarkıcı

1980 - Yalın, Türk pop müzik şarkıcısı

1982 - Philippe Mexes, Fransız futbolcu

1983 - Jérémie Aliadière, Fransız futbolcu

1986 - Ryan Donk, Hollandalı futbolcu

1986 - Sergio Ramos, İspanyol futbolcu

1988 - Alessandro Felipe Oltramari, Brezilyalı futbolcu

1991 - NF, Amerikalı rapçi

2000 - İbrahim Ahmed Acar, Türk eskrimci

30 MART'TA VEFAT EDENLER

30 Mart'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1486 - Thomas Bourchier, Canterbury Başpiskoposu (d. 1404)

1526 - Konrad Mutian, Alman humanist (d. 1470)

1540 - Matthäus Lang von Wellenburg, Alman politikacı ve Salzburg Başpiskoposu (d. 1469)

1559 - Adam Ries, Alman matematikçi (d. 1492)

1587 - Ralph Sadler, İngiliz politikacı (d. 1507)

1662 - François le Métel de Boisrobert, Fransız şair (d. 1592)

1689 - Kazimierz Lyszczynski, Leh asilzade, filozof ve asker (d. 1634)

1707 - Sébastien Le Prestre de Vauban, Fransız mimar (d. 1633)

1746 - Ignaz Kögler, Alman Cizvit ve misyoner (d. 1680)

1764 - Pietro Locatelli, İtalyan besteci (d. 1695)

1863 - Auguste Bravais, Fransız fizikçi (d. 1811)

1873 - Bénédict Morel, Fransız hekim (d. 1809)

1873 - Abraham Salomon Kamondo, İtalyan Yahudi finansör ve hayırsever (d. 1781)

1876 - Antoine Jérôme Balard, Fransız kimyacı (d. 1802)

1894 - Drengman Aaker, Amerikalı politikacı ve iş adamı (d. 1839)

1896 - Harilaos Trikupis, Yunanistan'ın eski Başbakanı (7 kez bu görevde bulundu) (d. 1832)

1925 - Rudolf Steiner, Avusturyalı filozof, eğitimci, bilim adamı, sanatçı, yazar ve antropozofitin kurucusu (d. 1861)

1940 - Walter Miller, Amerikalı sessiz film oyuncusu (d. 1892)

1941 - Vasil Kutinçev, Bulgar asker (d. 1859)

1949 - Friedrich Bergius, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1884)

1956 - Mithat Cemal Kuntay, Türk yazar (d. 1885)

1956 - Duff Pattullo, Britanya Kolumbiyası'nın 22. Başbakanı (d. 1873)

1957 - Arif Dino, Türk ressam ve şair (d. 1893)

1965 - Philip Showalter Hench, Amerikalı hekim (d. 1896)

1968 - Bobby Driscoll, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1937)

1972 - Ahmet Atasoy, Marksist-Leninist devrimci önder ve THKP-C militanı (d. 1946)

1972 - Cihan Alptekin, Türk devrimci ve THKO kurucularından (d. 1947)

1972 - Ertan Saruhan, Türk öğretmen ve THKP-C'li eylemci (d. 1942)

1972 - Mahir Çayan, Türk devrimci ve THKP-C önderlerinden (d. 1946)

1977 - Abdel Halim Hafez, Mısırlı şarkıcı ve aktör (d. 1929)

1978 - Memduh Tağmaç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 14. Genelkurmay Başkanı (d. 1904)

1986 - James Cagney, Amerikalı aktör (d. 1899)

2004 - Timi Yuro, Amerikalı şarkıcı (d. 1940)

2005 - Mitch Hedberg, Amerikalı komedyen (d. 1968)

2013 - Phil Ramone, Amerikalı, 14 Grammy ödüllü aranjör ve yapımcı (d. 1934)

2016 - Anne Aasheim, Norveçli yazar (d. 1962)

2020 - Ted Monette, Amerikan ordusu albayı (d. 1945)

30 MART NE GÜNÜ?

30 Mart günü önemli bir olay ile anılmamaktadır.

Haberler.com - Gündem