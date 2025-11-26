Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul Büyükçekmece'de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 10 Kasım'da otel odasındaki Melisa Külekçi (27) ile yaklaşık 20 metre ilerideki D-100 kara yolu yan yoldaki otomobilde Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz'ı (33) silahla öldüren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Öldürülen Emrah Yılmaz (solda), Emre Güçlü (ortada) ve Melisa Külekçi (sağda)

SERİ KATİL YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Hakan K'nin (32) adresini belirleyen ekipler, zanlıyı Avcılar'da yakaladı. Şüphelinin üst aramasında ise olayda kullandığı tabanca namlusu sökülmüş halde bulundu.

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Hakan K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

POLİSİ YANILTMAK İÇİN TELEFONUNU AÇIK BIRAKMIŞ

Şüpheli Hakan K'nin cinayetlerin ardından nasıl kaçtığı ve saklandığı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin 9 Kasım'da otele giriş yaptığını, bir gün sonra kız arkadaşı Melisa Külekçi'nin de geldiğini ve akşam saatlerinde şüphelinin otelden yalnız ayrıldığını tespit etti. Ardından zanlının yol üzerinde bekleyen otomobil içerisindeki 2 kişiye de silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edildi. Otel odasında yapılan aramalarda ise yastık altında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

CİNAYETLERİN ARDINDAN MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Saldırının ardından madde bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli Hakan K'nin, Avcılar'daki evine giderek kanlı kıyafetlerini değiştirip babasının aracını aldığı, akaryakıt istasyonuna gidip market bölümünden çakmak gazı aldığı ve sonra marketten de alışveriş yaptığı tespit edildi.

Ardından şüphelinin aracını D-100 kara yolu üzerinde bir yere çektiği, yakın mesafeye de polisleri şaşırtmak için cep telefonunu açık vaziyette bıraktığı, daha sonra taksiye binerek Avcılar'da metruk binalarda saklandığı belirlendi.

MARKET ÇALIŞANINA "YAKINDA ÜNLÜ OLACAĞIM" DEMİŞ

Ekipler, taksi şoförü ile market çalışanının da bilgi amaçlı ifadesine başvurdu. Taksiciye, şüphelinin "Sen şu arabanda ünlü birisini taşıyorsun." dediği öğrenildi. Şüphelinin, markette alışveriş yaptıktan sonra çalışana "gel tanışalım" deyip el sıkışarak, "Sen beni tanımıyorsun şimdi ama yakında ben ünlü olacağım." ifadesini kullandığı belirlendi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Zanlı Hakan K. ise emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandı. Öte yandan polis ekiplerinin, çeşitli suçlardan 7 kaydı olduğu ve eski galerici olduğu öğrenilen zanlıyı yakalamak için 432 adresteki kamera kayıtları 1240 saat izlediği öğrenildi. Ayrıca, şüphelinin otel odasından ayrılıp alışveriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Melisa Külekçi'nin otele giriş yaptığı, şüpheli Hakan K'nin otelden tek başına ayrıldığı ve girdiği marketten gülerek alışveriş yapıp çalışanla el sıkışması yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

D-100 kara yolu yan yolda bekleyen 39 ADZ 818 plakalı otomobile yaklaşan bir kişi, araçtaki Emre Güçlü ile Emrah Yılmaz'a silahla ateş ederek kaçmıştı. Yılmaz, olay yerinde, Güçlü ise hastanede yaşamını yitirmişti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada aracın bulunduğu yerin 20 metre ilerisindeki otelin görevlileri, odalardan birinde kadın cesedi bulunduğunu bildirmiş, silahla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kadının Melisa Külekçi olduğu belirlemişti.

Ekipler, şüpheli Hakan K'nin önce kadını, sonrasında da araçtaki 2 kişiyi silahla öldürdüğünü tespit etmişti.