Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili

Türk siyasetinde tarihi bir kırılma yaşanıyor. 21 Mayıs'ta verilen 'mutlak butlan' kararının ardından tırmanan parti içi kriz, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP'den istifa ederek "YENİ Parti"yi kurmasıyla sonuçlandı. Özel, yayımladığı veda videosuyla süreci kamuoyuna resmen duyurdu.

"MUTLAK BUTLAN" KARARINDAN YENİ PARTİYE

CHP içindeki kırılma, 21 Mayıs tarihindeki yargı kararıyla patlak veren 'mutlak butlan' kriziyle başladı. Salı günü son kez CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkan Özgür Özel, yeni bir siyasi hareket başlatacaklarını ilan etmişti. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Özgür Özel, kuruluş evraklarını imzaladığı anlara ait veda videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyadaki "CHP Genel Başkanı" unvanını silen ve profil fotoğrafını değiştiren Özel, imza sonrası mesajında şu ifadeleri kullandı: "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."

91 VEKİLLİK DEV KADRO İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Özgür Özel ile birlikte 90 milletvekili kurucular kurulunda yer alarak CHP'den istifa etti. Hazırlanan resmi kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

YENİ PARTİ KURUCULAR KURULU MİLLETVEKİLİ LİSTESİ (91 İSİM):