Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vatandaşların sigorta hasar ihbarlarını daha hızlı ve kolay şekilde iletebilmesi amacıyla "Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi"ni (OHİM) hayata geçirdi.

Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından sistem, 1 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

İLK ETAPTA TRAFİK VE KASKO SİGORTASI KAPSAMDA

Yeni uygulamayla birlikte ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları Alo 193 hattı üzerinden kabul edilecek. Tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu sistem sayesinde vatandaşlar, hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden gerçekleştirebilecek.

İHBARIN YANI SIRA ŞİKAYET DE ALINACAK

Alo 193 hattı yalnızca hasar ihbarları için kullanılmayacak. Vatandaşlar, hasar sürecinde kendilerini mağdur ettiğini düşündükleri yasa dışı oluşumlar ve usulsüz uygulamalarla ilgili şikayetlerini de aynı hat üzerinden SEDDK'ya iletebilecek.

EYLEM PLANININ SON ADIMI

SEDDK, trafik sigortasında değer kaybı uyuşmazlıklarını azaltmak ve bu alandaki istismarların önüne geçmek amacıyla hazırladığı beş maddelik eylem planının son aşamasını da Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin kurulmasıyla tamamlamış oldu.

Kaynak: AA