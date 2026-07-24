Haberler

WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda

WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kimlik fotoğrafını ya da fotokopisini WhatsApp ve benzeri uygulamalar üzerinden paylaşan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik bir uyarı yapıldı. Yeni nesil çipli T.C. kimlik kartlarında bulunan 6 haneli CAN Kodu, kimlik üzerindeki diğer bilgilerle birlikte kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde ciddi güvenlik riski oluşturabiliyor. Uzmanlar, bu kodun uzaktan banka hesabı açılması, kredi başvurusu yapılması veya yeni telefon hattı çıkarılması gibi işlemlerde istismar edilebileceğine dikkat

Yeni nesil çipli T.C. kimlik kartlarında yer alan 6 haneli CAN Kodu, siber dolandırıcıların hedefi haline geldi. Uzmanlar, özellikle WhatsApp üzerinden araç kiralama, ev kiralama veya ikinci el alışveriş gibi işlemler sırasında kimlik fotoğrafı paylaşan vatandaşların büyük risk altında olabileceğini belirtti.

TEK BAŞINA RİSKLİ DEĞİL AMA...

CAN Kodunun tek başına kullanılamadığına dikkat çeken uzmanlar, bu kodun kimlik üzerindeki diğer bilgilerle birlikte ele geçirilmesi halinde dijital kimlik doğrulama süreçlerinde kötüye kullanılabileceğini ifade etti. Bu durumun özellikle uzaktan yapılan işlemlerde dolandırıcılık riskini artırdığı vurgulandı.

BANKA HESABI VE TELEFON HATTI AÇILABİLİR

Uzmanlara göre CAN Kodu, bankaların uzaktan müşteri edinme süreçlerinde ve GSM operatörlerinin yeni hat ya da e-SIM başvurularında kimlik doğrulaması amacıyla kullanılıyor. Kimlik bilgileriyle birlikte bu kodu ele geçiren kötü niyetli kişilerin, mağdur adına çeşitli işlemler gerçekleştirmeye çalışabileceği uyarısı yapıldı.

KODU GİZLEMEDEN GÖNDERMEYİN

Siber güvenlik uzmanları, WhatsApp veya benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden kimlik fotoğrafı gönderilmesi gerekiyorsa, 6 haneli CAN Kodunun dijital olarak kapatılmasını öneriyor. Böylece kodun üçüncü kişilerin eline geçmesinin önüne geçilebileceği belirtiliyor.

KİMLİĞİNİZİ KAYBEDERSENİZ HEMEN BİLDİRİN

Kimliğin kaybolması halinde ise zaman kaybetmeden Alo 199 Nüfus Çağrı Merkezi'nin aranması veya e-Devlet üzerinden kayıp bildirimi yapılması tavsiye ediliyor. Bu sayede kimlik kartına ait dijital sertifikalar iptal edilerek olası kötüye kullanımın önüne geçilebiliyor.

Kaynak: Haberler.com
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili

İşte 'baba ocağı'nı bırakıp Yeni Parti'ye katılan 91 vekil

Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı

Özel'den dikkat çeken hamle! Yeni Parti logosu ilk kez görücüye çıktı
Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

Araç sahipleri dikkat! 1 Eylül'de her şey sil baştan değişecek
e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor

e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı
Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Dünyaca ünlü mobilya mağazasında skandal görüntü