28 Şubat'ta ne oldu? 28 şubat olayı nedir, 28 Şubat davasında ne oldu?

Türkiye tarihinde birçok önemli olaya sahne olan 28 Şubat, bu yıl 30. yıl dönümü ile bir kez daha gündeme geldi. 28 Şubat 1997'de yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal yapısında derin izler bırakmış, tarih sayfalarında "post-modern darbe" olarak yerini almıştı. 30 yılın ardından bu süreçte yaşananlar ve alınan kararların etkileri konuşulmaya ve değerlendirilmeye devam ediyor. Peki, 28 Şubat tarihinde neler yaşandı? 28 Şubat tarihinde ne oldu? 28 Şubat olayı nedir? İşte, 28 Şubat tarihine ilişkin detaylar…

28 ŞUBAT'TA NE OLDU?

28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, dönemin Refah-Yol hükümetine yönelik bir dizi karar alındı. Bu kararlar, özellikle irticayla mücadele kapsamında değerlendirildi ve kısa süre içinde büyük yankı uyandırdı. Başta eğitim sisteminde türban yasağı olmak üzere, pek çok alanda kısıtlamalar getirilirken, askerin siyasete müdahalesi belirgin şekilde hissedildi. Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, sürecin ardından istifa etmek zorunda kaldı ve hükümet değişti.

Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan

28 ŞUBAT OLAYI NEDİR, 28 ŞUBAT DAVASINDA NE OLDU?

28 Şubat davası, yıllar boyunca toplumun farklı kesimlerinde tartışmalara neden olan bir süreç olarak hafızalara kazındı. Vatandaşlar için bu dava, sadece geçmişin yargılanması değil, aynı zamanda adaletin nasıl işlediğine dair önemli bir göstergeydi. Kimileri süreci demokrasiye yönelik bir müdahale olarak görüp yargılamaları haklı bulurken, kimileri de dönemin şartlarını göz önüne alarak sanıkların yaşlılık ve sağlık durumları nedeniyle cezaların ağır olduğu görüşünü savundu. 28 Şubat sürecinden etkilenen bireyler, eğitim, iş ve sosyal yaşamda yaşadıkları mağduriyetleri hatırlarken, bazı kesimler ise o dönemde alınan kararların devletin bekası için gerekli olduğunu düşündü. Özellikle son tahliyelerle birlikte, bu davanın vicdanlarda nasıl yer ettiği, hukuk ve adalet sistemine olan güvenin ne yönde şekillendiği vatandaşlar arasında hâlâ konuşulmaya devam ediyor.

28 Şubat süreci

28 ŞUBAT KARARLARI:

28 Şubat 1997 Cuma günü, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı saat 15.10'da Çankaya Köşkü'nde başladı. Toplantıda ilk sözü Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya aldı ve hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Başbakan Necmettin Erbakan'a, "Senin ağzından hiç 'Türk' kelimesini duymuyoruz." şeklinde tepki gösterdi. Yaklaşık 9 saat süren toplantının ardından, irticayla mücadeleye yönelik bir dizi karar alındı. MGK, laikliğin Türkiye'de demokrasi ve hukukun teminatı olduğunu vurgulayarak, belirlenen kararların eksiksiz uygulanmasını talep etti.

Toplantıda alınan önemli kararlar şunlardı:

8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli.

Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanmalı, kaçak kurslar önlenmeli.

Tarikatların faaliyetlerine son verilmeli.

Kılık kıyafet yasası ödünsüz olarak uygulanmalı.

Yeşil sermayeye kısıtlama getirilmeli.

İrtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medya kontrol altına alınmalı.

Tevhid-i Tedrisat uygulanmalı.

Kurban derileri derneklere verilmemeli.

Atatürk aleyhindeki eylemler cezalandırılmalı.

28 Şubat olayları