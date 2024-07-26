26 TEMMUZ HAVA DURUMU || Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminleri
26 TEMMUZ HAVA DURUMU || Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 26 Temmuz'da ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
26 TEMMUZ HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve kuzeybatı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarı, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 36
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39