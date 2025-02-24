24 Şubat ne günü olarak kutlanır? Bugün ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat hangi önemli gün?

24 Şubat tarihi hem küresel hem de ulusal alanda sayısız önemli gelişmenin yaşandığı bir gün olarak öne çıkmaktadır. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi atılımlar, kültürel uyanışlar ve bilimsel keşifler, bu tarihi günün değerini ortaya koyan temel unsurlar arasında yer alır. Peki, 24 Şubat tarihinde neler yaşandı? 24 Şubat dünya tarihinde ne oldu? İşte, 24 Şubat tarihine ilişkin detaylar…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

303 - Galerius'un fermanıyla, Roma İmparatorluğu'nda kendisi tarafından yönetilen bölgelerde Hristiyanlar'a baskı başladı.

1525 - Pavia Muharebesi'nde İspanyol İmparatorluk Ordusu, Fransız Kuvvetlerini mağlup etti.

1739 - Karnal Muharebesi'nde Nadir Şah Afşar komutasındaki Afşar ordusu Babür ordusunu kendisinden 6 kat fazla olmasına rağmen 3 saatte yendi.

1848 - Fransa Kralı, Louis-Philippe tahttan çekildi.

1863 - Arizona, Birleşik Devletler toprağı oldu.

1895 - Küba'nın Santiago de Cuba kentinde, İspanyol-Amerikan Savaşı'na kadar sürecek olan Küba Bağımsızlık Savaşı başladı.

24 Şubat ne günü olarak kutlanır

1908 - Dr. Galip Üstün, "Topkapı Fukaraperver Cemiyeti"ni kurdu.

1912 - İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan, Beyrut Muharebesi yapıldı.

1918 - Estonya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1918 - Trabzon; Rusya ve Ermeni işgalinden kurtuldu.

1920 - Almanya'da Alman İşçi Partisi'nin adı "Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi" olarak değiştirildi. Aynı gün parti programı açıklandı.

1931 - Almanya'da işsiz sayısı, 4,9 milyona ulaştı.

Bugün ne oldu

1942 - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz von Papen'e, Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu; suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.

1942 - 769 Romanya Yahudisini taşıyan "Struma" vapuru, Karadeniz'de batırıldı; yalnızca bir yolcu kurtulabildi.

1945 - Mısır başbakanı Ahmed Mahir Paşa, parlamentoda öldürüldü.

1946 - Juan Perón, Arjantin Devlet Başkanı oldu.

1950 - Büyük Britanya'da seçimleri İşçi Partisi kazandı, fakat çoğunluğu sağlayamadı.

1954 - Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı; deniz trafiği durdu.

1955 - Türkiye ile Irak arasında karşılıklı iş birliği antlaşması (CENTO), Bağdat'ta imzalandı. Daha sonra Birleşik Krallık, İran ve Pakistan üye olarak, Amerika Birleşik Devletleri de gözlemci sıfatıyla katıldı.

1960 - Şair Necip Fazıl Kısakürek; 5 yıl, 2 ay, 15 gün hapis cezası aldı.

1976 - Küba anayasası ilan edildi.

Tarihte bugün ne oldu

1977 - Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Uruguay ve Etiyopya'ya yardımı kesti. Başkan Jimmy Carter, adı geçen ülkelerde insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

1977 - Türk fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne değer bulundu. Gürsey, ödülünü Amerikalı fizikçi Sheldon Glashow ile paylaştı.

1981 - Buckingham Sarayı, Prens Charles ile Lady Diana'nın nişanlandıklarını duyurdu.

1981 - Atina'da Richter ölçeğine göre 6,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 16 kişi öldü.

1987 - Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov ilk kez "Glasnost"tan (açıklık politikası) söz etti.

1989 - Ayetullah Humeyni, Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Selman Rüşdi'nin ölüsünü getirene 3 milyon Dolar ödül vereceğini açıkladı.

24 Şubat hangi önemli gün

1992 - Nirvana solisti Kurt Cobain, Courtney Love ile evlendi.

1993 - Danıştay, Nâzım Hikmet'in vatandaşlığa alınması için kardeşi Samiye Yaltırım'ın açtığı davayı reddeden, İdare mahkemesi kararını onayladı.

1999 - Çin Havayolları'na ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı, Wenzhou Havaalanına inişe geçtiği sırada düştü: 61 kişi öldü.

2002 - Salt Lake City'de (Utah, ABD) düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları sona erdi.

2006 - Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında, savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.

2008 - Fidel Castro, elli yıllık yönetiminin ardından emekliye ayrıldı. Yerine Raúl Castro, Küba Devlet Başkanı oldu.

2022 - Rusya lideri Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu, Ukrayna'ya tam kapsamlı bir işgal başlattı.