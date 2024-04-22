23 NİSAN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan'da toplu ulaşım bedava mı? İstanbul, İzmir, Ankara...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın salı gününe denk gelmesi sebebiyle, bazı belediyelerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz hizmet vereceğini duyurması bekleniyor. İlgili belediyelerin bu uygulamayı duyurmasıyla birlikte, vatandaşlar bayram coşkusunu paylaşırken ulaşım maliyetinden kurtulabilecekler. 23 NİSAN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan'da toplu ulaşım bedava mı? İşte ayrıntılar...

23 NİSAN'DA OTOBÜSLER BEDAVA MI?

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Bu uygulama ile vatandaşlar, bayram coşkusunu yaşarken ulaşımdan kaynaklanan bir mali yük taşımak zorunda kalmayacaklar.

İSTANBUL

İstanbul'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin ücretsiz seyahat edebileceği bildirildi. Ancak, bazı hatlarda ücretsiz uygulamanın geçerli olmayacağı belirtildi. Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile, Metrobüs seferleri ise hafta içi tarifesi ile çalışacak. Ücretsiz uygulamanın geçerli olmadığı hatlar arasında Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatları yer alıyor. Bu detaylar, İstanbul'da toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar için önemli bir bilgi niteliği taşıyor.

ANKARA

Ankara'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılında EGO Genel Müdürlüğü tarafından toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu. Sabah saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar, EGO'ya ait otobüsler, raylı sistemler ve teleferik hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanılabilecek. Bu kapsamda, 23 Nisan 2024 Salı günü, önceden belirlenmiş servis saatlerinde otobüs, metro ve ANKARAY ile teleferik hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılabilecek.

İZMİR

İzmir'de ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı. Ayrıca, İzmir Doğal Yaşam Parkı, 6-18 yaş arası ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak ağırlayacak. Bu uygulamalar, bayram coşkusunu paylaşmak isteyen İzmir halkına kolaylık sağlayacak ve bayramın tadını çıkarmalarına olanak tanıyacak.