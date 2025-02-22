22 Şubat ne günü? Bugün ne oldu? Tarihte bugün ne oldu?

22 Şubat tarihi hem küresel hem de ulusal alanda sayısız önemli gelişmenin yaşandığı bir gün olarak öne çıkmaktadır. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi atılımlar, kültürel uyanışlar ve bilimsel keşifler, bu tarihi günün değerini ortaya koyan temel unsurlar arasında yer alır. Peki, 22 Şubat tarihinde neler yaşandı? 22 Şubat dünya tarihinde ne oldu? İşte, 22 Şubat tarihine ilişkin detaylar…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1632 - Galileo'nun, "İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar" adlı eseri yayımlandı.

1819 - İspanya, Florida'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne 5 milyon dolara sattı.

1848 - Paris'te işçiler ayaklandı. İki yıl boyunca Avrupa'yı altüst edecek olan, işçi devrimleri çığırı açıldı.

1855 - Pennsylvania Devlet Üniversitesi kuruldu.

1865 - Tennessee, köleliği yürürlükten kaldıran yeni bir anayasayı kabul etti.

1876 - Johns Hopkins Üniversitesi, Baltimore'da (Maryland) kuruldu.

22 Şubat tarihinde neler yaşandı

1889 - ABD Başkanı Grover Cleveland, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Montana ve Washington'ın ABD eyaletlerine katıldığını açıklayan kanunu imzaladı.

1933 - Vagon-Li Şirketi'nde çalışan Naci Bey'e, telefonda Türkçe konuşması nedeniyle; "şirketin resmi dilinin Fransızca olduğu" bildirilerek ceza verildi. Bu durum, Vagon-Li Olayı'nın başlamasına neden oldu.

1942 - Halide Edib Adıvar, "Sinekli Bakkal" adlı romanıyla CHP'nin "Sanat Mükafatı"nı kazandı.

1942 - Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya'nın Petropolis kentinde eşiyle birlikte intihar etti.

1943 - Beyaz Gül hareketi üyeleri, Nazilerce idam edildi.

1944 - ABD savaş uçakları, Hollanda kentleri Nijmegen, Arnhem, Enschede ve Deventer'i yanlışlıkla bombaladı; sadece Nijmegen'de 800 kişi öldü.

22 Şubat tarihinde ne oldu

1948 - Üniversitelerarası Kurul toplandı. Kurul'da Ankara Üniversitesi'ndeki "solcu profesörlerin" üniversiteden uzaklaştırılması kararı alındı.

1948 - Çekoslovakya devriminin başlangıcı.

1950 - Yüksek Seçim Kurulu kuruldu.

1956 - Elvis Presley, "Heartbreak Hotel" adlı şarkısı ile müzik listelerine giriş yaptı.

1958 - Cemal Abdünnasır, Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı seçildi.

1962 - 22 Şubat 1962 ayaklanması: Ankara'da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları, hükûmet darbesi yapmak istediler, ancak kalkışma bastırıldı, katılan subaylar emekliye sevk edildi. Bazı üst rütbeli subayların ise görev yerleri değiştirildi. Hükûmet, verdiği söz doğrultusunda darbecileri 30 Nisan'da affetti.

1972 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, Çin'i ziyaret etti. Nixon, Ülkenin Birleşmiş Milletler'e (BM) katılması için ısrar etti.

22 Şubat ne günü

1972 - Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş edebilecekleri ilk "free shop" Yeşilköy Havaalanı'nda açıldı.

1980 - Afganistan'ın başkenti Kâbil'de, Sovyet karşıtı ayaklanmalar üzerine sıkıyönetim ilan edildi.

1980 - Danıştay, polis memurlarının örgütü Pol-Der'le ilgili kapatma kararını durdurdu. Danıştay dernek kapatma ve yasaklama kararını İdare'nin alamayacağını belirtti.

1986 - 12 Eylül sonrasının ilk büyük mitingi İzmir'de yapıldı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından düzenlenen mitinge, 50 bin işçi katıldı.

1988 - Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, cezaevlerinde tek tip elbise giyme zorunluluğunun kalktığını söyledi.

1991 - Irak kuvvetleri, Kuveyt'teki petrol bölgelerini ateşe verdi.

1994 - Somali'deki görevini tamamlayan Türk birliği, Türkiye'ye döndü.

1999 - TV 8 yayın hayatına başladı.

22 Şubat tarihi

2000 - Diyarbakır'da olay çıkardığı gerekçesiyle yargılanan İtalyan gazeteci Dino Giovanni Frisullo, ifade vermek için geldiği Türkiye'ye alınmayarak sınır dışı edildi.

2002 - Angola'nın isyancı lideri Jonas Savimbi, askerî birliklerce öldürüldü.

2005 - Korn grubunun kurucu iki üyesinden biri olan Brian Welch, dini nedenleri gerekçe göstererek gruptan ayrıldı.

2008 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde üslenmiş PKK/KONGRA-GEL mensuplarını etkisiz kılmak ve bölgedeki örgütsel altyapıyı kullanılmaz hale getirmek amacıyla 21 Şubat 2008 günü saat 19.00'dan itibaren Hava Kuvvetleri ile desteklenen bir sınır ötesi kara harekâtı başlattığı açıklandı.

2009 - Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 73 madenci öldü, onlarcası da galerilerde mahsur kaldı.