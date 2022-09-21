21 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 21 Eylül Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 21 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Eylül Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 21.09.2022 08:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ESATPAŞA MAHALLESİ ZİNCİRLİKUYU, YENİ SOKAKLARI, ATATÜRK CADDESİ VE CİVARLARI
- 21.09.2022 09:00 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMALI MAHALLESİ CUMALI TOPRAK SULAMA TR-1 VE TR-2 VE CİVARLARI
- 21.09.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 551-560 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 21.09.2022 09:00 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DÜNDARLI MAHALLESİ FEHİM KARASU VE ARK. TR, DÜNDARLI YANIFEHİM KARASU TARIMSAL SULAMA VE CİVARLARI
- 21.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESI TR-1- TR-2, DSI BARAJ ÖZEL TRAFOSU, ÖDEMIŞ YOLU SOKAK VE CIVARLARI.
- 21.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI, SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI EĞRIDERE SOKAK TR-4
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARSLANLAR, ŞEHITLER, EĞERCI, ŞEHITLER MAHALESI TAMAMI PAMUKYAZI ÖZEL TR ABONELERIÇAYBAŞI MAHALLESI FEVZI ÇAKMAK , 2., 4. CADDELER. 7113, 7118, 7119, 7127, 7133, 7130, 7120, 589 SOKAKLAR VE CIVARI
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE KALABAK VE ATATÜRK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINTAŞ, CAMIATIK, İÇMELER, SIRA, KUŞÇULAR MAHALLELERININ TAMAMIDIR
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEŞYOL,SARNIÇ,GÖKÇELER,ÖZBEK ,KURUDERE MAHALLELERİ, SABUNCUBELİ PETROL İSTASYONU, EŞREFTÜRKÖZ,TURKCELL,VODAFONE, AVEA BAZ İSTASYONLARI, ÖZHÜRKENT KOPERATİFİ, SABUNCUBELİ TÜNEL GİRİŞ İNŞ. ŞANTİYESİ, OPET, MUSTAFA ULUDAĞ, FESİH KUŞ, DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYESİ, GENÇ İNŞAAT, KALYON İNŞAAT, JANDARMA VE CİVARLARI,GÖNÜL ÇİNGİL ,MUSTAFA ULUDAĞ,GENÇ İNŞAAT MICIR OCAKLARI,JANDARMA
- 21.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI,MAVİŞEHİR MAHALLESİ,ATAKENT BOZOĞLU EVL.,TOKİ MAVİŞEHİR KONUTLARI, HY EĞİTİM YATIRIMLARI A.Ş.,AZİZ NESİN,2040,2040/7,2044 SOKAKLAR VE CİVARI,TR-1 SOYAK EVLERİ
- 21.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,OPERA CADDESİ,2040/3 SOKAK VE CİVARI
- 21.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANÇAY MAHALLESİ,7197/3,7197 ,7197/4,7197/5 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7017 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANÇAY MAHALLESİ,7190,7190/5 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ URLA ASFALTI, KARACAOĞLAN, LOZAN, ÖZYOL, DERYA, ÇAY, KIŞLA, GÖNEN, KARACAOĞLAN, LOZAN, TOLGA SOKAKLAR
- 21.09.2022 09:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 21.09.2022 10:00 12:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE SÜLEYMANLI MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 21.09.2022 10:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADAKÜRE VE ALAKEÇILI MAHALLELERI
- 21.09.2022 10:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEYKÖY MAHALLESI TAMAMI TR-13 TR-29
- 21.09.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUDERE, YEŞILTEPE, BAKIR, KARAOBA, EĞRIDERE MAHALLELERI VE CIVARLARI VE GÜZEL MENDERES PETROL VE İÇMESUYU ÖZEL TRAFOLAR
- 21.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,TR-3 SOYAK EVLERİ ,TR-4 SOYAK EVLERİ ,TR-5 SOYAK EVLERİ,TR-6 SOYAK EVLERİ,TOKİ ALBAYRAK MAVİŞEHİR TR-2,3,4,KAYISI ŞEHİR YAPI KOOP., MAVİŞEHİR İZBAN İST. YANI
- 21.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,SS. VAHA YAPI KOOP.6525 SOKAK VE CİVARI
- 21.09.2022 13:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ KINIK TR 20 VE AHMET BALAS VE ARKADAŞLARI TR VE CİVARLARI
- 21.09.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLESİ,SEFERİHİSAR, KAZIMDİRİK CADDELERİ, 568, 411, 576, 538, 538-530-534,411-582-413-415-417-419-586 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.09.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİKENT,SEVGİ,ATIFBEY MAHALLELERİ,İZSU T-49 POMPA,GAZİEMİR END. MES. LİSESİ
- 22.09.2022 09:00 10:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YEN MAHALLE -KAZIMKARABEKİR CADDESİ BİR KISMI-818,819,820,821,822,823,824,833,834,847,972,981,982,1007 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 22.09.2022 09:00 10:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE "GERENKÖY MAHALLESİ -ATATÜRK CADDESİ-İSMETPAŞA CADDESİ-İZSU GERENKÖY İÇME SUYU ÖZEL YÜKSEL TEZCAN GIDA A.Ş CELEPLER ÇIRÇIR FAB. ÖZEL TR SEBAHATTİN ÇETİN ÖZEL TR 510,515,517,519,564,565,567,66,68,68/1,591,593,594,577,578,585,586,587,590 SOKAKLARI VE CİVARLARI"
- 22.09.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUKARI AKTEPE MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1
- 22.09.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALEKÖY MAH. TEKBIÇAKLAR, SOLAKLAR MAHALLELERI TAMAMI, SARIKAYA MERGE, HALILLER ÜMMETÇAVUŞLAR, YENIEGELILER VE CIVARLARI
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI SOKAK TR-1
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MH. AKAR SK. MANAV SK. SARMAŞIK SK. ADNAN MENDERES CD. PALMIYE SK. 4006/1 SK. BATTAL GAZI SK. CIVARI
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZSU GÖRECE ARITMA TESISI, ÇAKALLAR 7204 SK. CIVARI
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARSLANLAR, ŞEHITLER, EĞERCI, ŞEHITLER MAHALESI TAMAMI PAMUKYAZI ÖZEL TR ABONELERIÇAYBAŞI MAHALLESI FEVZI ÇAKMAK , 2., 4. CADDELER. 7113, 7118, 7119, 7127, 7133, 7130, 7120, 589 SOKAKLAR VE CIVARI
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK, İÇMELER, TORASAN, ALTINTAŞ MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 22.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ, 364,364/1,364/11,4004/1 SOKAKLAR VE CİVARI