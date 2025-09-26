2025 SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIM BAŞVURUSU: Sağlık Bakanlığı Personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı, her yıl yaptığı sözleşmeli personel alımlarıyla sağlık sektöründe önemli boşlukları doldurmaya devam ediyor. 2025 yılı için planlanan ikinci etap personel alımları, hem kadro hem de branş dağılımı açısından merakla bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı Personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler? 2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuru detayları haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2025 yılı ikinci etap personel alımı için Sağlık Bakanlığı'ndan henüz resmi bir başvuru duyurusu gelmedi. Önceki alımlarda olduğu gibi, başvuruların ÖSYM üzerinden KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla başlaması bekleniyor. Bu süreçte adayların güncel duyuruları ve resmi açıklamaları takip etmesi büyük önem taşıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS 2025/5 tercih kılavuzu, yılın ikinci alım dönemine ilişkin başvuru tarihlerini netleştirecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında başvurular genellikle Eylül veya Ekim ayları içinde açılıyor. Bu nedenle adayların Eylül-Ekim döneminde ÖSYM'nin resmi web sitesini ve Sağlık Bakanlığı duyurularını yakından takip etmesi gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, unvan ve branşlara göre değişiklik gösterebiliyor. Genel olarak başvuru şartları şu kriterleri içeriyor:

KPSS puanına sahip olmak ve başvuru yapılan alana uygun puan türünü taşımak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Sağlık ve güvenlik açısından çalışmaya uygun olmak.

Daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kurumlarda görev yapanların durumlarına ilişkin özel düzenlemeler.

Kesin ve güncel şartlar, ÖSYM KPSS 2025/5 tercih kılavuzu yayımlandığında netleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?

2025 yılı ikinci etap alımında kadro ve branş dağılımı henüz açıklanmadı. Ancak, önceki alımlarda olduğu gibi branşlar lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde çeşitlilik gösteriyor. Mayıs ayında yapılan 15.342 kişilik alımda örnek olarak şu branşlar yer almıştı:

Lisans: Hemşire, Ebe, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Diyetisyen gibi sağlık profesyonelleri.

Ön Lisans: Sağlık teknikerleri; Röntgen, Laboratuvar, Eczane, Diyaliz ve Ameliyat teknikerliği.

Ortaöğretim: Sağlık teknisyenleri; İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Sekreter, Röntgen ve Çevre Sağlığı alanları.

Toplamda 15.342 kişilik kadro dağılımı, ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyelerinde farklı branşlarda adayları kapsıyordu. Yeni alımda da branş dağılımının benzer şekilde olması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Henüz KPSS 2025/5 tercih kılavuzu yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için başvuru tarihleri, kadro sayıları ve branşlar kesinleşmiş olacak. KPSS tercih kılavuzunu ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip etmek, başvuru sürecinde kritik bir adım olarak öne çıkıyor.