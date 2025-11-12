Haberler

20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağında 20 asker şehit oldu. İlk incelemelerde sabotaj veya patlama izine rastlanmazken, soruşturma iki teknik ihtimal üzerinde yoğunlaştı. Bunlardan ilki, 50 yılı aşkın süredir kullanılan uçağın metal yorgunluğu veya yapısal arıza nedeniyle havada parçalanmış olabileceği; diğeri ise yükleme hatası sonucu dengenin bozulup uçağın kontrolünü kaybettiği yönünde. Kara kutunun incelenmesiyle kazanın kesin nedeni belirlenecek.

  • Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan hava sahasında düştü ve 20 asker şehit oldu.
  • Uzmanlar kazanın iki olası teknik sebepten kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor: uçağın yaşına bağlı yapısal arıza veya yükleme hatası.
  • Uçağın kara kutusu bulundu ve deşifre işlemleri için laboratuvara gönderildi; ilk bulgular teknik veya mekanik arızaya işaret ediyor.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra Gürcistan hava sahasında düştü. Milli Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğunu duyurdu. Şehitlerin kimlikleri açıklanırken, uçağın enkazında geniş çaplı inceleme başlatıldı.

UÇAK GENCE'DE İKİ SAAT KALDI

AnewZ'in edindiği bilgilere göre; kaza yapan C-130 uçağı, kalkıştan önce Gence Havalimanı'nda yaklaşık iki saat boyunca bakım ve hazırlık sürecinden geçti. Bu süre içinde güvenlik protokollerine tam olarak uyulduğu, üçüncü şahısların bölgeye girişine izin verilmediği belirtildi.

ZAFER BAYRAMI TÖRENİNDEN DÖNÜYORLARDI

Uçakta, 8 Kasım'da Bakü'de düzenlenen Karabağ Zafer Bayramı geçit törenine katılan Türk Hava Kuvvetleri personeli ile F-16 uçaklarına ait yedek mekanik parçalar bulunuyordu. Kaynaklar, uçağın yükü arasında patlayıcı madde bulunmadığını, kazanın ardından yapılan incelemelerde de herhangi bir dış müdahale veya patlama izine rastlanmadığını açıkladı.

İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Uzmanlar, kazanın iki olası teknik sebepten kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor. İlk ihtimal, uçağın yaşıyla ilgili. 50 yılı aşkın süredir kullanımda olan C-130'un son büyük bakımının 2020 yılında yapıldığı, metal yorgunluğu veya korozyon nedeniyle havada yapısal bir arıza meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. İkinci ihtimal ise yükleme hatası. Nakliye uçaklarında yüklerin doğru sabitlenmemesi, uçuş sırasında dengesizlik ve titreşim yaratabilir; bu durum da gövde hasarına yol açabilir.

KARA KUTU İNCELENİYOR

Kaza sonrası uçağın kara kutusunun bulunduğu ve deşifre işlemleri için laboratuvara gönderildiği bildirildi. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan makamlarının ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında, ilk bulgular teknik veya mekanik arızaya işaret ediyor. Kesin sonuçların, kara kutu analizinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

-Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

-Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

-Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

-Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

-Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

-Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

-Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güvenlik
