20 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Eylül Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Eylül Salı Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Eylül Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 20.09.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖLMARMARA İLÇESİ ŞEHİR MERKEZİ TAMAMI HACIVELİLER,OZANCA,KAYAALTI MAHALLELERİ BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.09.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALBAYRAK MAHALLESİNİN; KARAÇAY, HACI ZEYNEL, DERELİ, CANDEĞDİ, FİDANLIK, PEHLİVAN, AYDINLIK, BUSE, ÇİLER SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAMİTLİ MAHALLESİ GEBELER MAHALLESİ SİLEDİK MAHALLESİ YAĞMURLU MAHALLESİ YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAKURT MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEYH SİNAN MAHALLESİ, ESENTEPE MAHALLESİ, SARISU MAHALLESİ, SOĞUKSU MAHALLESİ, SAKARYA MAHALLESİ VE HACIBEY MAHALLESİ
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEĞENOBA UZUNALAN MAHALLESİ
- 20.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZAR PAZARI VE CİVARLARI
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HEYBELİ VE BEDELLER MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA BÖLGELERİ.
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TOYGAR, YUVACALI, KASAPLI, MATARLI, TÜRKMEN MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SEYİTAHMET MAHALLESİ 192-790-794-755-784-613 SK VE CİVARLARI
- 20.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI REŞATBEY MAHALLESİ 366-167-597 SK RİNG YOLU CİVARI
- 21.09.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIBAŞTANLAR,İÇME SUYU,BELEDİYE KUM OCAĞI,TURAN SELÇUK TAVUK ÇİFTLİĞİ,HIROĞLU,ÇÖMLEKÇİ,TAŞ OCAĞI,BEYLER,TAŞKUYUCAK,ÇAMKÖY,YUNUSLAR,AYANLAR,YENİKÖY,KILCANLAR,GÖRDES BARAJI,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,ATATÜRK MAH BİR KISMI
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAKIR ÖMERLER MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAKURT MAHLLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ (DM 12 TR 2 ÇIKIŞI)
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ (DM 12 TR 4 ÇIKIŞI)
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEŞEYLÜL MAHALLESİ HAL BÖLGESİ, ESKİ GARAJ BÖLGESİ, PAZARYERİ BÖLGESİ, KURTULUŞ MAHALLESİ KOÇU İNŞAAT VE ÇEVRESİ
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SÜLEYMANLI MAHALLESİ MÜRSEL PAŞA CD,HÜRRİYET CD,ZAMBAK SK,KOCANALI SK,PAŞALI SK,ZÜBEYDE HANIM CD,KAVRACI SK,GAZİ OSMAN PAŞA CD,REŞATBEY CD,SAKARYA CD,ŞERİFAĞA SK,5 EYLÜL CD,CENGİZ TOPEL SK,MİLİNGE YOLU,SÜLEYMANLI MASKİ İÇME SUYU TESİSİ,ÖZYILMAZ ZEYTİNCİLİK VE CİVARLARI
- 21.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ALANDAMLARI EBA TARIM ÖZEL TR BÖLÜKPAŞA MEVKİİ. CABARLAR MEVKİİ. NEDİNA TARIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR KÖREKE MAH. HASAN TAHSİN KARABİBER ÖZEL TR ERHAN KUM ÖZEL TR KÜREKÇİ BEKİREFE MEVKİ. TEKOM TURİZM VE İLETİŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR ROTA MADEN TAR.HAY.AŞ.N.A ÖZEL TR-1 PRUNUS TARIM YATIRIMLARI SAN. ÖZEL TR-1 OSMANLAR MAH. DAVUT ERTAŞ ÖZEL TR TÜPÜLER KEPEZ MEVKİ. TAŞKÖPRÜ KILCANLAR OVALILAR MEVKİ. PRUNUS ÖZEL TR-2 KALABAK MAH. AYLİN SUNGUR ÖZEL TR ROTA MADENCİLİK ÖZEL TR
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI LÜTFİYE MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI İLE İŞLETMELER
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUDERBENT MAHALLESİ, GÜLENYAKA MAHALLESİ, DAĞHACIYUSUF MAHALLESİ, DAĞARLAR MAHALLESİ, ÖRENCİK MAHALLESİ, SARIPINAR MAHALLESİ VE ÇAMLIBEL MAHALLESİ
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELİMİYE ARNAVUTLAR, SELİMİYE SAZLIKUYU, AFŞAR YENİMAHALLE
- 21.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EFENDİ MAHALLESİ 267/267/1-270 SK VE CİVARLARI
- 21.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖLMARMARA İLÇESİ ŞEHİR MERKEZİ TAMAMI HACIVELİLER,OZANCA,KAYAALTI MAHALLELERİ BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.09.2022 17:30 19:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIBAŞTANLAR,İÇME SUYU,BELEDİYE KUM OCAĞI,TURAN SELÇUK TAVUK ÇİFTLİĞİ,HIROĞLU,ÇÖMLEKÇİ,TAŞ OCAĞI,BEYLER,TAŞKUYUCAK,ÇAMKÖY,YUNUSLAR,AYANLAR,YENİKÖY,KILCANLAR,GÖRDES BARAJI,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,ATATÜRK MAH BİR KISMI
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ TR 1 MASKİ BADEMLİ İÇME SUYU ÖZEL TR TURKCELL HAMİDİYE ÖZEL TR İSMAİL SERT ÖZEL TR
- 22.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAKURT MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARISU MAHALLESİ, MENDERES MAHALLESİ, SOĞUKSU MAHALLESİ VE BEŞEYLÜL MAHALLESİ
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SÜLEYMANLI MAHALLESİ MÜRSEL PAŞA CD,HÜRRİYET CD,ZAMBAK SK,KOCANALI SK,PAŞALI SK,ZÜBEYDE HANIM CD,KAVRACI SK,GAZİ OSMAN PAŞA CD,REŞATBEY CD,SAKARYA CD,ŞERİFAĞA SK,5 EYLÜL CD,CENGİZ TOPEL SK,MİLİNGE YOLU,SÜLEYMANLI MASKİ İÇME SUYU TESİSİ,ÖZYILMAZ ZEYTİNCİLİK VE CİVARLARI