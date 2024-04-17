19 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 19 Nisan'da ne oldu? 19 Nisan ne günü? 19 Nisan'da doğan ünlüler!

19 Nisan'da doğan ünlüler! 19 Nisanda ne oldu? 19 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, 19 Nisan'da ölenler ve 19 Nisan'da doğanlar merak ediliyor. 19 Nisan yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 19 Nisan ne günü? 19 Nisan dünya ne günü? 19 Nisan'da kim öldü? İşte, 19 Nisan doğumlu ünlüler haberimizde...

19 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

19 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1775 - Amerikan Devrimi başladı. Sömürgeci İngiliz birlikleri ile bağımsızlık savaşçıları, Massachusetts eyaletinin Lexington kentinde ilk çatışmaya girdi.

1904 - Toronto'nun büyük bir kısmı, çıkan yangında harabeye döndü.

1909 - Jeanne d'Arc, azize ilan edildi.

1926 - Türk karasularında her türlü denizcilik işlerini Türk vatandaşlarına tahsis eden ve yabancıların kabotaj hakkına son veren Kabotaj Kanunu kabul edildi.

1927 - Mae West'in "Sex" adlı oyundaki rolü, müstehcen bulunarak 10 gün hapse mahkûm oldu.

1934 - Shirley Temple, Stand Up and Cheer adlı filmde ilk rolünü oynadı.

1938 - Kırşehir ve çevresindeki 6,6 büyüklüğündeki depremde 149 kişi öldü.

1943 - İsviçreli kimyager Albert Hofmann, çavdar mahmuzundan ürettiği LSD'nin etkilerini yaşayan ilk insan oldu.

1943 - II. Dünya Savaşı: Alman askerleri Yahudileri toplamak için Varşova Gettosu'na girdi.

1947 - Hindistan'da Kongre Partisi, ülkenin Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesini kabul etti.

1948 - Amerika Birleşik Devletleri, yeni bir atom silahını Marshall Adaları'nda denedi.

1951 - General Douglas MacArthur, Ordu'dan emekli olarak ayrıldı.

1956 - Monako Prensi III. Rainier ile Amerikalı sinema oyuncusu Grace Kelly, Monte Carlo'da evlendi. Tören için 25 ülkenin temsilcileri Monako'ya geldi.

1961 - 27 Mayıs'tan sonra ilk basın mahkûmiyeti: Ahmet Emin Yalman, 25 lira ağır para cezasına çarptırıldı.

1961 - Küba'ya karşı yapılan Domuzlar Körfezi Çıkarması, ABD açısından başarısızlıkla sonuçlandı.

1964 - Ford, Mustang modelini piyasaya sundu.

1969 - Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alparslan Türkeş, "doğum kontrolü suikasttır" dedi.

1971 - Sierra Leone'de cumhuriyet ilan edildi.

1971 - İlk uzay istasyonu Salyut 1, uzaya fırlatıldı.

1971 - Amerikalı seri katil Charles Manson, aralarında Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate'in de olduğu beş kişiyi öldürdüğü için idam cezası aldı, cezası ömür boyu hapse çevrildi.

1975 - Hindistan'ın ilk uydusu olan "Aryabhata" fırlatıldı.

1980 - Ajda Pekkan, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Şanar Yurdatapan'ın düzenlediği "Petrol" adlı şarkıyla, 19 yarışmacı arasında 15'inci oldu.

1987 - Simpsonlar, televizyonda gösterime girdi.

1989 - USS Iowa zırhlısının top taretlerinin birindeki patlama, 47 denizcinin ölümüne yol açtı.

1995 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde Alfred P. Murrah Federal Binası bombalandı, 168 kişi ölü.

1999 - Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bonn'dan Berlin'e taşındı.

2000 - Filipinler Havayolları'na ait Boeing 737-200 tipi bir yolcu uçağı, Davao (Filipinler) şehri yakınlarında düştü: 131 kişi öldü.

2002 - İBDA/C'nin lideri Salih Mirzabeyoğlu'nun idam kararı, Yargıtay tarafından onandı.

2005 - Katolik dünyasının yeni Papa'sı 78 yaşındaki Alman Kardinal Joseph Ratzinger oldu. Yeni Papa'nın, XVI. Benedictus adını kullanacağı belirtildi.

2009 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde VIII. dönem milletvekili seçimleri yapıldı. Oyların %43.97'sini alan Ulusal Birlik Partisi 26 milletvekili, %29.34'ünü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi 15 milletvekili çıkardı. Bu sonuca göre, UBP tek başına Hükûmeti kuracak çoğunluğa sahip oldu.

2021 - NASA'nın Ingenuity helikopteri, başka bir gezegende (Mars'ta) uçan ilk makine oldu.

19 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

19 Nisan'da doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1793 - I. Ferdinand, Avusturya İmparatoru (ö. 1875)

1814 - Amédée Achard, Fransız şair ve gazeteci (ö. 1875)

1832 - José Echegaray y Eizaguirre, İspanyol yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1916)

1882 - Getúlio Vargas, Brezilya Devlet Başkanı (ö. 1954)

1886 - Hiroshi Oshima, Japon asker ve bürokrat (ö. 1975)

1899 - Cemal Tollu, Türk ressam (ö. 1968)

1903 - Eliot Ness, Amerikalı federal ajan (ö. 1957)

1912 - Glenn T. Seaborg, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1999)

1933 - Jayne Mansfield, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1967)

1935 - Dudley Moore, İngiliz oyuncu ve komedyen (ö. 2002)

1944 - Cemalettin Sarar, Türk iş adamı ve Sarar Giyim Yönetim Kurulu Başkanı

1946 - Duygu Asena, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2006)

1950 - Jacques Herzog, İsviçreli mimar

1950 - Yüksel Uzel, Türk ses sanatçısı

1957 - Mukesh Ambani, Hint iş adamı

1960 - Nuh Ömer Çetinay, Türk şair ve mimar

1965 - Galip Öztürk, Türk iş adamı ve Metro Şirketler Grubu'nun sahibi

1970 - Kelly Holmes, İngiliz atlet

1972 - Binnur Kaya, Türk oyuncu

1972 - Rivaldo, Brezilyalı futbolcu

1974 - Başak Köklükaya, Türk oyuncu

1976 - Sertan Güriz, Türk futbolcu ve teknik direktör

1978 - Gabriel Heinze, Arjantinli futbolcu

1978 - James Franco, Amerikalı oyuncu

1979 - Kate Hudson, Amerikalı yapımcı, yönetmen ve aktris

1981 - Catalina Sandino Moreno, Kolombiyalı oyuncu

1981 - Dmitro Kuleba, Ukraynalı politikacı ve Ukrayna Dışişleri Bakanı

1981 - Hayden Christensen, Kanadalı oyuncu

1982 - Kadir Doğulu, Türk oyuncu ve manken

1984 - Kelen Coleman, Amerikalı oyuncu

1984 - Lee Da-hae, Güney Kore asıllı Avustralyalı oyuncu

1985 - Nicolas Maurice-Belay, Fransız futbolcu

1986 - Alessio Alessandro, Belçikalı futbolcu

1986 - Candace Parker, Amerikan basketbolcu

1987 - Joe Hart, İngiliz futbolcu

1987 - Mariya Şarapova, Rus tenisçi

1987 - Oksana Akinşina, Rus oyuncu

1988 - Luka Karabatic, Fransız hentbolcu

1990 - Denis Harmaş, Ukraynalı futbolcu

1991 - Kelly Olynyk, Kanadalı basketbolcu

1991 - Russ Smith, Amerikalı basketbolcu

1992 - Marko Todorovic, Karadağlı basketbolcu

1992 - Marshmello, Amerikalı DJ

2001 - Deniz Selin Ünlüdağ, Türk eskrimci

19 NİSAN'DA VEFAT EDENLER

19 Nisan'da vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

65 - Lucius Annaeus Seneca, Romalı düşünür, devlet adamı ve oyun yazarı (d. MÖ 4)

1054 - IX. Leo, Katolik Kilisesi'nin 152. Papası (d. 1002)

1390 - II. Robert, İskoçya Kralı (d. 1316)

1506 - Marcus Antonius Coccius Sabellicus, Venedikli tarihçi (d. 1436)

1560 - Philipp Melanchthon, Alman filolog, filozof, teolog ve şair (d. 1497)

1578 - Uesugi Kenshin, Japon daimyo (d. 1530)

1588 - Paolo Veronese, Venedikli ressam (d. 1528)

1689 - Christina, İsveç Kraliçesi (d. 1626)

1768 - Canaletto, İtalyan ressam (d. 1697)

1824 - George Gordon Byron, İngiliz şair ve yazar (d. 1788)

1831 - Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger, Alman astronom (d. 1765)

1878 - Wladyslaw Tarnowski, Polonyalı şair, oyun yazarı, piyanist ve besteci (d. 1836)

1881 - Benjamin Disraeli, İngiltere Başbakanı (d. 1804)

1882 - Charles Darwin, İngiliz biyolog (d. 1809)

1885 - Nikolay Kostomarov, Rus ve Ukraynalı tarihçi, yazar ve şair (d. 1817)

1899 - Édouard Pailleron, Fransız şair, oyun yazarı ve gazeteci (d. 1834)

1906 - Pierre Curie, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1859)

1914 - Charles Sanders Peirce, Amerikalı filozof (d. 1839)

1916 - Colmar von der Goltz, Alman subay (Osmanlı ve Alman ordularında mareşal rütbesi sahibi) (d. 1843)

1919 - Andrei Eberhardt, Alman kökenli Rus İmparatorluk Donanması Amirali (d. 1859)

1949 - Ulrich Salchow, İsveçli buz patenci (d. 1877)

1949 - Stephen Samuel Wise, Yahudi haham ve siyonist lider (d. 1874)

1958 - Haykanuş Danielyan, Ermeni opera şarkıcısı (d. 1893)

1959 - Wilhelm Nestle, Alman felsefeci ve dil bilimci (d. 1865)

1963 - Vicente Ferreira da Silva, Brezilyalı filozof (d. 1916)

1964 - Hafız Cemal (Lokman hekim), Kıbrıs Türkü doktor

1966 - Väinö Tanner, Finlandiya Başbakanı (d. 1881)

1967 - Konrad Adenauer, Alman devlet adamı (d. 1876)

1973 - Hans Kelsen, Avusturyalı-Amerikalı hukukçu (d. 1881)

1979 - Wilhelm Bittrich, Alman SS Obergruppenführer ve Waffen-SS generali (d. 1894)

1983 - Şahan Natali, Ermeni yazar (Ermeni Devrimci Federasyonu'nun üyesi ve Nemesis Operasyonu'nun yöneticilerinden) (d. 1884)

1987 - Maxwell Taylor, Amerikalı asker ve diplomat (d. 1901)

1989 - Daphne du Maurier, İngiliz romancı ve oyun yazarı (d. 1907)

1993 - David Koresh, Amerikalı dinî lider ve müzisyen (d. 1959)

1993 - Sabahattin Kudret Aksal, Türk şair, öykücü ve oyun yazarı (d. 1920)

1994 - Turgut Boralı, Türk sinema sanatçısı (d. 1923)

1998 - Octavio Paz, Meksikalı diplomat, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1914)

2005 - Erkki Penttilä, Fin güreşçi (d. 1932)

2005 - George Pan Cosmatos, Yunan asıllı İtalyan film yönetmeni (d. 1941)

2007 - Helen Walton, Amerikalı iş insanı ve Walmart'ın Yönetim Kurulu Üyesi (d. 1919)

2007 - Jean-Pierre Cassel, Fransız aktör (d. 1932)

2008 - Ayvaz Gökdemir, Türk siyasetçi (d. 1942)

2008 - Germaine Tillion, Fransız etnolog (d. 1907)

2009 - J.G. Ballard, İngiliz romancı (d. 1930)

2010 - Burkhard Ziese, Alman teknik direktör (d. 1944)

2010 - Guru (Keith Edward Elam), Amerikalı rapçi (d. 1961)

2011 - Ali Balkaya, Türk futbolcu (d. 1989)

2011 - Elisabeth Sladen, İngiliz oyuncu (d. 1946)

2012 - Levon Helm, Amerikalı rock müzisyeni ve The Band üyesi (d. 1940)

2012 - Ümit Ömer Sevinç, Türk aşçı, eğitimci ve yemek uzmanı (d. 1952)

2013 - Allan Franklin Arbus, Amerikalı moda fotoğrafçısı, dizi ve sinema oyuncusu (d. 1918)

2013 - François Jacob, Fransız biyolog (d. 1920)

2015 - Oktay Sinanoğlu, Türk kuantum kimyacısı ve moleküler biyolog (d. 1934)

2016 - Estelle Balet, İsviçreli snowboardcu (d. 1994)

2016 - Patricio Aylwin, Şilili siyasetçi ve avukat (d. 1918)

2016 - Ronit Elkabetz, İsrailli oyuncu, senaryo yazarı ve sinema yönetmeni (d. 1964)

2016 - Walter Kohn, Amerikalı fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1923)

2017 - Aaron Hernandez, Amerikalı futbolcu (d. 1989)

2017 - Bülent Kayabaş, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1945)

2019 - Martin Böttcher, Alman film müziği bestecisi, aranjör, söz yazarı ve orkestra şefi (d. 1927)

2019 - Massimo Marino, İtalyan televizyon yapımcısı ve oyuncu (d. 1960)

2019 - Patrick Sercu, Belçikalı bisiklet yarışçısı (d. 1944)

2020 - Philippe Nahon, Fransız aktör (d. 1938)

2020 - Sergio Onofre Jarpa, Şilili siyasetçi (d. 1921)

2021 - Walter Mondale, Amerikalı siyasetçi (d. 1928)

19 NİSAN NE GÜNÜ?