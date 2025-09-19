2025 yılı Eylül ayının üçüncü Cuma gününde milyonlarca Müslüman, camilere akın ederek haftalık bayram kabul edilen Cuma namazını eda edecek. Peki, 19 Eylül Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı sureleri nelerdir? İşte detaylar...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Cuma namazı saat 13:03'te, Ankara'da 12:47, İzmir'de ise 13:10'da kılınacak. İbadetlerini vaktinde yerine getirmek isteyen vatandaşların bu saatlere dikkat etmesi gerekiyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, haftalık olarak cemaatle kılınan ve hutbe ile birlikte eda edilen özel bir ibadettir. Namazın eda ediliş şekli diğer vakit namazlarından farklıdır. Camiye abdestli olarak gelen cemaat, öncelikle 4 rekât ilk sünnet kılar. Ardından imam hutbeye çıkar ve topluluğa İslami öğütler verir.

Hutbenin ardından imam önderliğinde 2 rekât farz namaz cemaatle birlikte kılınır. Farzın bitiminde ise bireysel olarak 4 rekât son sünnet eda edilir. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Namazın rükûnları sırasında ellerin bağlanması, rükû, secde ve oturuşlar sırasında çeşitli dua ve tesbihatlar okunur. İmamın ardından sessizce takip edilen namaz, huşu içinde tamamlanır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı toplamda 10 rekât olarak kılınır:

4 rekât sünnet (ilk)

2 rekât farz (cemaatle)

4 rekât sünnet (son)

Bunun dışında bazı alimler tarafından tavsiye edilen 4 rekât da vaktin sünneti olarak kılınabilir. Ancak asıl şekliyle farz ve iki sünnet olmak üzere on rekâtlık bir ibadettir.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı, hutbe ile birlikte ortalama 45 dakika ila 1 saat arasında sürmektedir. İmamın hutbe süresi, cami yoğunluğu ve cemaatin katılımına göre bu süre değişiklik gösterebilir.

Hutbe süresi: Genellikle 15-20 dakika

Namaz süresi: Sünnetlerle birlikte 20-30 dakika

Toplam süre: Yaklaşık 1 saat

Zaman yönetimini doğru yapmak isteyen vatandaşların, namaz öncesi camiye en az 10-15 dakika önceden gelmeleri tavsiye edilmektedir.

CUMA NAMAZINDA OKUNACAK SURELER

Cuma namazı sırasında hem imamın hem de bireysel olarak kılınan sünnetlerde bazı sure ve dualar okunur. İşte namazda sıklıkla yer verilen bazı bölümler:

Sübhaneke

Fatiha Suresi

İhlas, Felak, Nas, Tebbet sureleri

Ettehiyyatü

Allahümme Salli ve Allahümme Barik

Rabbena âtina ve Rabbenağfirli duaları

İmam, farz namazda genellikle Fatiha'dan sonra Kur'an'dan kısa bir sure veya ayet okur. Cemaat ise içlerinden sessizce dinler. Sünnetlerde ise kişi, bu duaları bireysel olarak okur.

CUMA NAMAZI FARZ MI?

Cuma namazının farz olduğu Kur'an ve sünnetle sabittir. Özellikle erkeklere camide kılınması farz-ı ayın olarak kabul edilir. Kadınlar için ise Cuma namazı farz olmayıp, öğle namazını evlerinde kılmaları caizdir.

Cuma namazı şu şekilde kılınır:

4 rekât ilk sünnet (bireysel)

2 rekât farz (cemaatle, imam arkasında)

4 rekât son sünnet (bireysel)

Bazı alimler, öğle vakti yerine geçen bu namazın ardından ihtiyaten 4 rekât daha öğle niyetiyle kılınmasını tavsiye eder.