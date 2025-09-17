17 EYLÜL ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var?

Yeni sezona hızla girilen Eylül ayında televizyon ekranları yeniden canlandı. İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği Çarşamba akşamı dizileri, Türkiye'nin önde gelen kanallarında yayınlanıyor. Hem yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar hem de nostaljik tekrar dizileri izleyicileri ekran başına kilitliyor. Peki, bugün yani 17 Eylül 2025 Çarşamba akşamı televizyonda hangi diziler var? Hangi kanalda hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylı yayın akışı ve dizi detayları...

17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

ATV, Çarşamba akşamı izleyicilerini heyecan dolu bir diziyle buluşturuyor. Haftanın ortasında dram ve aksiyonun harmanlandığı yapımlar ekranlara geliyor.

ATV'de bugünkü dizi yayınları:

00:00 – Gözleri KaraDeniz

02:00 – Gözleri KaraDeniz (Tekrar)

04:30 – Kardeşlerim (Tekrar)

06:30 – Ateş Kuşları (Tekrar)

14:00 – Gözleri KaraDeniz (Gündüz kuşağı tekrar bölümü)

20:00 – Gözleri KaraDeniz (Yeni bölüm)

Not: Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Jack Reacher: Asla Geri Dönme adlı yabancı film ekranlara geliyor.

17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Kanal D, nostaljik diziler ve yeni projeleriyle dikkat çekiyor. Bugün birçok eski yapımın tekrar bölümleriyle nostalji yaşatılıyor.

Kanal D dizileri şu şekilde:

02:00 – Poyraz Karayel

04:00 – Kuzey Güney

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 – Yaprak Dökümü

16:30 – Arka Sokaklar

20:00 – Eşref Rüya (Yeni bölüm)

17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Now TV, dizi tekrarları ve yeni bölümlerle dolu bir yayın günü sunuyor. Bugün özellikle Kıskanmak dizisiyle ekranlara damga vuruyor.

NOW TV'de yayınlanan diziler:

00:00 – Kıskanmak

02:15 – Yaz Şarkısı

04:00 – Bay Yanlış

06:00 – Karagül

12:30 – Yasak Elma

16:30 – Kıskanmak (Tekrar)

20:00 – Kıskanmak (Yeni bölüm)

22:00 – Kıskanmak (Gecikmeli tekrar bölümü)

17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Show TV'de bugünün yayın kuşağında hem dram hem de yarışma programları öne çıkıyor. "Bahar" dizisi ise izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Show TV dizileri:

00:00 – Bahar

00:15 – Veliaht

02:30 – Bahar (Tekrar)

06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

10:00 – Veliaht

20:00 – Veliaht (Yeni bölüm)

22:45 – Bahar (Yeni bölüm)

17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Star TV ekranlarında nostaljik yapımlar gün boyu izleyiciyle buluşurken, akşam kuşağında dikkat çeken yapım Sahipsizler oluyor.

Star TV dizileri şöyle:

00:00 – Kral Kaybederse

01:00 – Baba Ocağı

04:00 – Dürüye'nin Güğümleri

05:30 – Söz

07:00 – İstanbullu Gelin

16:15 – Söz (Tekrar bölümü)

20:00 – Sahipsizler (Yeni bölüm)

17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TRT 1, kaliteli yapımlarıyla her daim dikkat çekmeyi başarıyor. Bugün de birçok sevilen dizinin tekrarları ve yeni bölümleri izleyiciyle buluşuyor.

TRT 1'de bugünün dizileri:

00:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

02:00 – Cennetin Çocukları

04:25 – Seksenler

06:35 – Kara Tahta

09:25 – Adını Sen Koy

13:15 – Cennetin Çocukları (Tekrar)

14:30 – Teşkilat

20:00 – Cennetin Çocukları (Yeni bölüm)

17 EYLÜL ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TV8'de dizi kuşağı sınırlı olsa da, ana prime time kuşağında izleyiciyle buluşan güçlü bir yapım var.

TV8 yayınlanan dizi ve programlar:

00:00 – MasterChef Türkiye

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 – Gel Konuşalım

06:00 – Tuzak

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)