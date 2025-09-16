16 EYLÜL SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var?

Televizyon tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Salı akşamı geldi çattı! 16 Eylül 2025 Salı günü ekranlarda hangi dizilerin yayınlanacağı büyük merak konusu. Her biri kendi izleyici kitlesine hitap eden ve milyonları ekrana kilitleyen yapımlar, yine prime time kuşağında nefes kesen bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var? Bu akşam ATV, Kanal D, NOW TV (FOX TV), Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de hangi diziler var? İşte, 16 Eylül Salı yayın akışının tüm detayları...

16 EYLÜL SALI YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

16 Eylül 2025 Salı akşamı, Türk televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir dizi akşamı sunuyor. Prime time kuşağında her kanal kendi iddialı yapımıyla ekran başındakilere farklı dünyaların kapılarını aralıyor. ATV'de sürükleyici hikayesiyle Gözleri KaraDeniz, Kanal D'de dram ve gizemin iç içe geçtiği Uzak Şehir, FOX TV'de psikolojik temalarıyla dikkat çeken Kıskanmak, SHOW TV'de reyting rekortmeni Bahar, STAR TV'de Haluk Bilginer'in başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse ve TRT 1'de tarihi atmosferiyle Mehmed: Fetihler Sultanı ekrana geliyor. Akşam kuşağı dizileri, izleyicilere hem duygusal hem de aksiyon dolu sahneler sunarak Salı gecesini televizyon başında geçirmeyi tercih edenler için zengin bir içerik vadediyor.

16 EYLÜL 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

ATV'nin 16 Eylül Salı yayın akışına göre diziler ve akşam saatleri şöyle:

20:00 – Gözleri KaraDeniz (Dizi)

23:20 – Gözleri KaraDeniz (Tekrar/Ek bölüm olabilir)

Ayrıca gün içinde geçen ya da sabah/öğlen kuşağında diziler:

Can Borcu

Kardeşlerim

Ateş Kuşları

16 EYLÜL 2025 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Kanal D akşam kuşağındaki dizi programları şunlar:

20:00 – Uzak Şehir

00:15 – Arka Sokaklar

Gün içinde de yayınlanan diziler:

Poyraz Karayel

Kuzey Güney

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Yaprak Dökümü

16 EYLÜL 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

NOW TV / FOX TV akşam ve gece dizileri:

20:00 – Kıskanmak

22:00 – Kıskanmak

Gün içinde tekrarlanan / yayılan diziler:

Karagül

İlk Buluşma

Yaz Şarkısı

Yasak Elma

16 EYLÜL 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

SHOW TV akşam dizileri:

20:00 – Bahar

Diğer saatlerde:

Kızılcık Şerbeti

Veliaht

16 EYLÜL 2025 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

STAR TV'de akşam saatlerinde yayında olacak diziler:

20:00 – Kral Kaybederse

Diğer diziler:

Çarpıntı

Baba Ocağı

Söz

İstanbullu Gelin

16 EYLÜL 2025 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TRT?1'in akşam dizileri:

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

Öncesi/sonrası ya da gündüz kuşağında çıkan diziler:

Adını Sen Koy

Seksenler

16 EYLÜL SALI TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TV8'de akşam kuşağı:

20:00 – MasterChef Türkiye

TV8'deki diğer diziler daha çok gündüz ve yarışma formatında; dizi odaklı akşam programı yalnızca MasterChef Türkiye gibi büyük yapım olarak görünüyor.