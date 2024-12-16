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16 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

16 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
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Haberler
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16 Aralık tarihli TV yayın akışı açıklandı. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanallarında hangi programlar izleyicilerle buluşacak? Detaylar haberimizde.

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 16 Aralık itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 16 Aralık 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...

TRT YAYIN AKIŞI

06.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.45 Hayallerinin Peşinde

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.50 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Sen Anlat Karadeniz

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

16 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Uzak Şehir

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.15 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

16 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Bu Sabah

10.00 Kızılcık Şerbeti

12.30 Gelin Evi

13.00 Bahar

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

16 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Dizi

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Aramızda Kalmasın

11.00 MasterChef Türkiye

12.45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

16 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Güne Başlarken

09.45 Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Söz

19.00 Star Haber

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